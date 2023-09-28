NCT Mark一個人把《對不起，我愛你》全演了！兼任蘇志燮&林秀晶兩角，「頭巾+彩虹毛衣」大撞衫

2004年的這部劇《對不起，我愛你》直到現在仍被韓劇迷念念不忘，其中車武赫和宋恩彩的敘事令人揪心又感動，海報裡兩人依偎在一起的畫面更成為韓劇史上經典。

海報中蘇志燮包著黑色頭巾、頭髮蓬亂，氣質十分狂野; 林秀晶穿著彩虹色長毛衣和米色雪靴，低著頭蹲靠在旁邊，對比之下顯得愈加乖巧可人。 當年這部劇紅到不可思議，大結局收視率衝上29.2%，不僅兩位主演在當年的KBS演技大賞和次年的百想藝術大賞狂攬「最佳CP」等7大獎項、主題曲《雪之花》成為韓劇OST經典，就連林秀晶在劇中穿的毛衣和雪靴都成為韓妞流行爆款。



有網友發現，NCT成員Mark最近的兩個造型擺在一起，剛好湊成那張經典海報......！

NCT DREAM今年7月發行第三張正規專輯《ISTJ》，先行曲《Broken Melodies》裡Mark穿了一件五彩斑斕的彩虹色毛衣，有一張蹲在路邊歪頭閉眼的照片，看起來恬靜又乖巧：



而Mark所屬的另一個小分隊組合NCT 127即將在10月發行第五張正規專輯《Fact Check》，最近公開的Mark個人宣傳照裡，剛好又有一張包著黑色頭巾、頭髮豎起、表情不羈的照片，令人立即聯想起劇中蘇志燮的造型XD



韓網友戲稱「Mark一個人把《對不起，我愛你》全拍完了」，獨自擔任起「Mark志燮」「Mark秀晶」兩個角色，詼諧的想像力引起不少共鳴XD

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