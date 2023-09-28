李瑞鎮和HOOK合約到期！尚未簽約新東家

演員李瑞鎮和經紀公司HOOK娛樂的經紀合約到期。

今日（28日），HOOK娛樂公開了與李瑞鎮合約到期的消息，向合作過多年的李瑞鎮表達了謝意，並為他的未來送上祝福。 據悉李瑞鎮和HOOK的合約已經於9月初期滿，直到今天才正式官宣，目前李瑞鎮尚未有新動向傳出。

1999年李瑞鎮通過電視劇《波濤上的家》正式出道，之後憑藉《火鳥》、《李祘》、《茶母》、《結婚契約》等躋身一線演員行列。 在影視劇圈風生水起的李瑞鎮又進軍了綜藝圈，在《花樣爺爺》、《一日三餐》、《尹食堂》、《小森林》、《瑞鎮家》等人氣綜藝中皆有精彩表現。



HOOK近幾年爭議不斷，先是被李昇基踢爆自從加盟HOOK娛樂之後，在過去18年間公司一直以李昇基的專輯收入是赤字等理由未與他進行收益分配， 但實際上HOOK娛樂在2009年1月至2022年1月期間就通過李昇基的音樂作品但實際上HOOK娛樂在2009年1月至2022年1月期間就通過李昇基的音樂作品進帳96億（韓幣，下同）加上因為丟失帳本而無從查起的2004年1月至2009年1月的收入，李昇基的音樂作品為HOOK娛樂帶來的收入已經超過了100億。 由此又牽出HOOK娛樂公司代表權真英涉嫌挪用40億的醜聞，為此韓國警察廳重大犯罪搜查科向法院申請拘留權真英，不過法院駁回了這一申請，權真英躲過了牢獄之災。

此外，李瑞鎮作為主要嘉賓參與的綜藝節目《瑞鎮家》以衍生節目的形式回歸，tvN《出差溝通之神：瑞鎮家篇》將於10月12日與觀眾見面，「溝通專家」羅暎錫PD將會輾轉於全國各地需要溝通的地方，給需要溝通服務的人送上快捷便利的服務。 節目將依舊延續《瑞鎮家》的「世界觀」，許久未見面的「社長」李瑞鎮、「理事」鄭裕美、「部長」朴敘俊、「實習生」崔宇植和防彈少年團V將通過各種遊戲來加強團隊合作精神。



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