《七人的逃脱》李侑菲：想抛开原有的自己挑战新角色「韩莫奈」

在狗血人气电视剧《七人的逃脱》中，好久不见的李侑菲挑战全新角色。以往她时常在电视剧中展现可爱俏皮的感觉，但本次在新作中她所饰演的韩莫奈一角，为了成为正式的练习生，不惜隐瞒真实年龄，甚至对身边的人用尽心机，挑战全新人物设定。

谈起李侑菲为何会演出顺玉编剧的新作《七人的逃脱》呢？她表示之前曾在《The Penthouse3》中担任特别演出，而当时她感受到拍摄现场满满的活力，拍摄后导演对她说：「感谢你的表现这么棒，之后应该会再与你联系。」没多久后李侑菲果真在《The Penthouse3》拍摄完毕后接到了导演的电话，而她也相当珍惜这次演出的机会。



目前正值30出头的李侑菲，提到本次出演的角色韩莫奈，她提到自己在20多岁的时候，想要成为一个具有独特自我风格的演员，不过在活动中觉得，如果表现出与原来的自己完全不一样的感觉也不错。在这样的烦恼之下，她收到了韩莫奈这个角色的提案，所以希望挑战一下把原有的自己全部抛开，这样的想法非常强烈，而让她有了剧中韩莫奈这样的表现。



在时尚杂志访谈中李侑菲也提到了，虽然自己的内心满强悍，但是多少也会有虚弱时，并且容易被其他人的说法所动摇。但她也总是勉励自己，无论做什么事情都不要失去自我。李侑菲的精采表现可在SBS每周五与周六晚间播出的《七人的逃脱》中感受。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻