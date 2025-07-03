戀愛細胞大復活！《柔美的細胞小將3》金高銀攜全新男主金載原甜蜜來襲，老班底+新面孔齊發糖

戀愛細胞們快醒醒！時隔三年，超人氣TVING原創劇《柔美的細胞將大陸》第三季終於要回來啦！這次不只我們的「作家柔美」金高銀成為浪漫小說界的紅牌，還將遇上全新心動對象，準備再次讓細胞們陷入大暴走。

在全新一季中，柔美挑戰成為作家並一炮而紅，穩坐暢銷榜首。 但比起寫甜到冒糖的戀愛小說，她自己的愛情還是超級卡關，細胞村莊甚至安靜到像在午睡。 就在這時，金載原飾演的「馴鹿」以朱莉文學社新PD的身份登場，帶著甜甜臉蛋卻語出驚人的「直球吐槽」，完全打亂柔美的步調。



以為只是理性滿點的馴鹿，偏偏在面對充滿情緒漣漪的柔美時，兩人的細胞們居然開始同頻共振，擦出意外火花。 這對組合能不能激起全新戀愛漣漪，光想就讓人忍不住偷笑。

不只如此，熟面孔全員回歸也讓人超期待！全錫浩繼續演活朱莉文學社總編輯「安大龍」，美嵐則再度飾演柔美的超級閨蜜「姜伊達」，沒她怎麼行？ 新加入的崔丹尼爾飾演大作家「金周浩」，性格超外放，助理作家由曹惠晶飾演，活潑指數爆表。 還有朴世仁化身柔美專屬PD張PD，幕後助攻愛情（？ ）。



別忘了成智婁依然是最暖老爸「金萬植」，李侑菲也將帶著她獨有的可愛壞勁回歸，繼續擔任「讓人愛不釋手的麻煩製造機」。



《柔美的細胞將大陸3》預計2026年在TVING獨家上線，準備好跟細胞們一起談場甜到冒泡的戀愛吧！

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