贈票：Apink鄭恩地10月香港安可演唱 韓星網邀請你一起去聽她超強嗓音

Apink主唱、超強女聲鄭恩地（JEONG EUN JI）2023再次光臨香港舉行安可演唱會！

我們有6張10月5日場次的門票將送給各位，抽出3位，每位送2張！

參加辦法：

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2) 到這‎活動的IG頁面@一位你想與他一起聽鄭恩地演唱的朋友，留言說出最想聽鄭恩地哪首Solo曲並留言原因

活動由今日開始至10月2日下午23:00截止，3日公佈。KSD會私訊得票者。此活動僅限香港居民參加。

JEONG EUN JI ENCORE CONCERT [Travelog] IN HONG KONG

演出時間：2023年10月4 日及 5日（星期三及星期四）晚間8時

演出地點：旺角麥花臣場館

主辦單位：尚典娛樂

* 得票者須提供韓星網加入LINE好友截圖

* 演唱會當日向在場工作人員以個人資料領取門票

* 門票不得再轉售或炒賣

* 韓星網及主辦保留修改及更動是此活動之權利

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