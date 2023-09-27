睿隣《認哥》曝solo最大改變是「嘴巴很乾」，舞台舔牙齦被GFRIEND隊友勸阻XD

《認識的哥哥》上週六播出秋夕特輯（上集），GFRIEND睿隣（Yerin）、ZB1金地雄與朴乾旭、Kep1er沈小婷與金采炫等一同歡樂各自展現綜藝感。
「睿隣時隔那麼久來，今天怎麼是一個人來啊？」睿隣登場後，徐章焄的話讓人些許傷感，因為過去睿隣是和GFRIEND成員一同到來，睿隣也坦言「一個人很尷尬」，但接下來的話和舉止讓人大爆笑……
「因為要一個人唱3分鐘的歌，會口乾。」她便重演自己在舞台上被拍下「舔牙齦」的場面，完全不計形象！還透露GFRIEND隊友信飛（SinB）發現了，在GFRIEND群組裡勸戒她「姐姐拜託你不要這樣」，笑她在舞台上「刷牙」。
除了重現舔牙齦，睿隣向大家教學她solo回歸的〈Bambambam〉Challenge也相當搞笑，因為眾人頻頻搞錯時機等不到舞蹈動作XDD，而談到〈Bambambam〉Challenge時也出現了「GFRIEND」身影，讓Buddy（GFRIEND）激動，因為GFRIEND全員可是都有參與睿隣的〈Bambambam〉Challenge啊！
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