赠票：Apink郑恩地10月香港安可演唱 韩星网邀请你一起去听她超强嗓音

Apink主唱、超强女声郑恩地（JEONG EUN JI）2023再次光临香港举行安可演唱会！

我们有6张10月5日场次的门票将送给各位，抽出3位，每位送2张！

参加办法：

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2) 到这‎活动的IG页面@一位你想与他一起听郑恩地演唱的朋友，留言说出最想听郑恩地哪首Solo曲并留言原因

活动由今日开始至10月2日下午23:00截止，3日公布。KSD会私讯得票者。此活动仅限香港居民参加。

JEONG EUN JI ENCORE CONCERT [Travelog] IN HONG KONG

演出时间：2023年10月4 日及 5日（星期三及星期四）晚间8时

演出地点：旺角麦花臣场馆

主办单位：尚典娱乐

* 得票者须提供韩星网加入LINE好友截图

* 演唱会当日向在场工作人员以个人资料领取门票

* 门票不得再转售或炒卖

* 韩星网及主办保留修改及更动是此活动之权利

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