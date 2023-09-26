《非常律師禹英禑》後終於有新作品！朴恩斌新劇《無人島的DIVA》海報＆劇照公開，期待全新角色！

tvN新劇《無人島的DIVA》講述一位少女「徐木荷」為了站上夢想的舞台而參加選秀活動，沒想到在途中卻意外擱淺在無人島，這一受困就是15年，幸運獲救後她仍再度向自己的夢想前進。

劇中，朴恩斌飾演「徐木荷」一角，即使在艱難的生活中仍不失去笑容與希望，時隔15年她從無人島被救出後，面對嶄新的陌生世界以及人群，她比任何人更珍惜更愉快度過著每一天，而始終不變的是成為歌手的夢想，徐木荷仍不忘記朝著這個夢想前進。



今日（26日）也公開主海報，徐木荷身穿飄逸的連衣裙，將海螺的外殼貼在耳邊，她身後展開的清涼的大海中可以看出她在無人島。



接著公開的劇照中，徐木荷因偶然的事故墜入無人島後，正在按照自己的方式生活，通過海游泳磨練肺活量和體力，將被海浪衝走的垃圾用作生活必需品。徐木荷似乎已經完全適應無人島，但她仍然像憧憬的歌手尹蘭珠（金孝珍 飾）一樣，抱有成爲DIVA的希望，究竟爲什麼她會掉進無人島？要成爲歌手的理由是什麼？故事引起人們的好奇心。



《無人島的DIVA》由《當你沉睡時》、《黑話律師》吳忠煥導演執導，《皮諾丘》、《當你沉睡時》、《Start-Up》的朴惠蓮編劇執筆，預計在10月播出。

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