《非常律师禹英禑》后终於有新作品！朴恩斌新剧《无人岛的DIVA》海报＆剧照公开，期待全新角色！

tvN新剧《无人岛的DIVA》讲述一位少女「徐木荷」为了站上梦想的舞台而参加选秀活动，没想到在途中却意外搁浅在无人岛，这一受困就是15年，幸运获救后她仍再度向自己的梦想前进。

剧中，朴恩斌饰演「徐木荷」一角，即使在艰难的生活中仍不失去笑容与希望，时隔15年她从无人岛被救出后，面对崭新的陌生世界以及人群，她比任何人更珍惜更愉快度过著每一天，而始终不变的是成为歌手的梦想，徐木荷仍不忘记朝著这个梦想前进。



今日（26日）也公开主海报，徐木荷身穿飘逸的连衣裙，将海螺的外壳贴在耳边，她身后展开的清凉的大海中可以看出她在无人岛。



接著公开的剧照中，徐木荷因偶然的事故坠入无人岛后，正在按照自己的方式生活，通过海游泳磨练肺活量和体力，将被海浪冲走的垃圾用作生活必需品。徐木荷似乎已经完全适应无人岛，但她仍然像憧憬的歌手尹兰珠（金孝珍 饰）一样，抱有成爲DIVA的希望，究竟爲什么她会掉进无人岛？要成爲歌手的理由是什么？故事引起人们的好奇心。



《无人岛的DIVA》由《当你沉睡时》、《黑话律师》吴忠焕导演执导，《皮诺丘》、《当你沉睡时》、《Start-Up》的朴惠莲编剧执笔，预计在10月播出。

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