韓國網球名將權純雨亞運失控砸拍惹議，Wonder Girls宥斌IG湧入留言勸逃

中國杭州亞運如火如荼進行中，而昨（25）日有場比賽在韓國引發批判聲浪，批判的對象是自家選手網球名將權純雨，由於他的女友是Wonder Girls宥斌（婑斌），他倆這段感情亦受到外界關心。

昨日舉行的男子網球單打第二輪賽事，世界排名第112名的權純雨對上世界排名第636名的泰國選手甲西迪，爆冷門輸掉比賽。賽後權純雨情緒失控砸自己的網球拍，砸到拍子都凹折成了一半，他甚至拒絕和甲西迪握手，運動家精神盡失遭韓國民眾撻伐，IG湧入批評留言。



（▼疑中國網友拍攝的影片，亦湧入大批韓國網友表示丟臉、甚至希望韓國體育會將他從國家代表除名）



而權純雨的女友是Wonder Girls出身的宥斌，Wonder Girls解散後宥斌成立經紀公司「rrr娛樂」並展開solo活動，近年在足球綜藝節目《踢球的她們》（射門的她們）成為「FC TOP GIRL」球員，相當活躍且熱衷於足球。她今年5月和權純雨認愛後便會在IG和權純雨放閃，但在權純雨的爭議之後也受到波及。



「宥斌快逃吧ㅠㅠㅜㅜㅜ，和那種網球界歷代級的人物一起生活不曉得會遇到什麼事ㅠㅠㅠㅠㅠ」「分手吧……那種程度當人太便宜他了」、「本性難移;;好好想想吧;;」、「第一次公開戀愛就那麼辛苦……」、「看品行不行啊……絕對不能和生氣就砸東西的人在一起」……等等，大部分都是擔心宥斌會受到不好的對待，心疼她和權純雨交往會受傷。



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