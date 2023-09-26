韩国网球名将权纯雨亚运失控砸拍惹议，Wonder Girls宥斌IG涌入留言劝逃

中国杭州亚运如火如荼进行中，而昨（25）日有场比赛在韩国引发批判声浪，批判的对象是自家选手网球名将权纯雨，由於他的女友是Wonder Girls宥斌（婑斌），他俩这段感情亦受到外界关心。

昨日举行的男子网球单打第二轮赛事，世界排名第112名的权纯雨对上世界排名第636名的泰国选手甲西迪，爆冷门输掉比赛。赛后权纯雨情绪失控砸自己的网球拍，砸到拍子都凹折成了一半，他甚至拒绝和甲西迪握手，运动家精神尽失遭韩国民众挞伐，IG涌入批评留言。



（▼疑中国网友拍摄的影片，亦涌入大批韩国网友表示丢脸、甚至希望韩国体育会将他从国家代表除名）



而权纯雨的女友是Wonder Girls出身的宥斌，Wonder Girls解散后宥斌成立经纪公司「rrr娱乐」并展开solo活动，近年在足球综艺节目《踢球的她们》（射门的她们）成为「FC TOP GIRL」球员，相当活跃且热衷於足球。她今年5月和权纯雨认爱后便会在IG和权纯雨放闪，但在权纯雨的争议之后也受到波及。



「宥斌快逃吧ㅠㅠㅜㅜㅜ，和那种网球界历代级的人物一起生活不晓得会遇到什么事ㅠㅠㅠㅠㅠ」「分手吧……那种程度当人太便宜他了」、「本性难移;;好好想想吧;;」、「第一次公开恋爱就那么辛苦……」、「看品行不行啊……绝对不能和生气就砸东西的人在一起」……等等，大部分都是担心宥斌会受到不好的对待，心疼她和权纯雨交往会受伤。



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