終於等到Weeekly回歸！睽違1年半載，接連推出粉絲頌、一期會員、迷你五輯

女團Weeekly超過一年未發行新輯，近期活動卻很頻繁，最好的消息是，公司IST娛樂今（25）日宣布11月將發行第五張迷你專輯回歸。

Weeekly（受珍、Monday、昭垠、在希、Jihan、Zoa）上一次發行專輯已是2022年3月的首張單曲專輯《Play Game : AWAKE》，長達一年半載下來，雖然成員仍有活動，粉絲Daileee都常常想問Weeekly究竟何時回歸。



苦等多時，Weeekly本月12日發行了數位單曲〈Good Day (Special Daileee〉作為粉絲頌獻給粉絲，第一期粉絲俱樂部會員的招募也在20日正式開始，突如其來的熱絡活動似乎就在預告回歸將近，就在11月。



Weeekly 2020年6月出道時曾獲新人獎六冠王殊榮，隔年3月發行的迷你三輯《We Play》成績出彩，主打歌〈After School〉MV半年便破億觀看次數，Spotify則花9個月破億次播放，該曲甚至被認為只要是K-POP粉絲都知曉，近來的空白期讓Daileee甚至是路人粉都相當想念他們。



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