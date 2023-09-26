出道25年來首次出演綜藝！「綜藝菜鳥」俞承豪在《Running Man》散發各種呆萌魅力 XD

下週播出的《Running Man》由俞承豪、劉秀彬、金東輝作為嘉賓出演。
這是俞承豪出道25年來首次出演綜藝，開場時他也害羞地說：「攝影機好多啊！」玩遊戲時綜藝感十足，俞承豪還先誇下海口：「我來一發強力發球！」結果...各種站不穩或摔倒，散發呆萌魅力，讓梁世燦喊：「他到底是怎麼回事啊？」
這集還有獎金要他們自己進行分配，俞承豪似乎先藏了一點起來，宋智孝就說只有兩萬元，結果俞承豪就很正經地說：「可是本來就只有兩萬元啊！要怎麼...」池錫辰也馬上說是他啊！HAHA：「第一次看到這種騙子！」
而俞承豪、劉秀彬、金東輝是為了宣傳新劇《交易》，該劇改編自同名網路漫畫，講述兩名20多歲的青年偶然綁架了同校同學並索要100億贖金，包括被扣為人質的同學在內，三個朋友之間不嚴密的綁架事件逐漸變得無法控制。
另外，在《MOVING 異能》（MOVING 超異能族）第16集中，在「姜草宇宙」的主人公金英卓登場，旌元高中的老師崔日煥（金熙元 飾）回憶起過去，問道：「英卓啊，要轉學嗎？」金英卓就彈起了手指，時間就此停止，沒有露臉，只看到手和聽到聲音，讓人倍感好奇。眼尖的觀眾發現轉學手續上寫著「930817」，而俞承豪的生日就是1993年8月17日，紛紛猜測他將出演第二季！期待看到他更多作品啊～～～
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