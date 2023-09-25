终於等到Weeekly回归！睽违1年半载，接连推出粉丝颂、一期会员、迷你五辑

女团Weeekly超过一年未发行新辑，近期活动却很频繁，最好的消息是，公司IST娱乐今（25）日宣布11月将发行第五张迷你专辑回归。

Weeekly（受珍、Monday、昭垠、在希、Jihan、Zoa）上一次发行专辑已是2022年3月的首张单曲专辑《Play Game : AWAKE》，长达一年半载下来，虽然成员仍有活动，粉丝Daileee都常常想问Weeekly究竟何时回归。



苦等多时，Weeekly本月12日发行了数位单曲〈Good Day (Special Daileee〉作为粉丝颂献给粉丝，第一期粉丝俱乐部会员的招募也在20日正式开始，突如其来的热络活动似乎就在预告回归将近，就在11月。



Weeekly 2020年6月出道时曾获新人奖六冠王殊荣，隔年3月发行的迷你三辑《We Play》成绩出彩，主打歌〈After School〉MV半年便破亿观看次数，Spotify则花9个月破亿次播放，该曲甚至被认为只要是K-POP粉丝都知晓，近来的空白期让Daileee甚至是路人粉都相当想念他们。



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