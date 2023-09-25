金南佶「頹廢美」原來是模仿梁朝偉！曝和Jin都愛講話、總向鄭雨盛撒嬌：「我的男人」

「宇宙最強演員」金南佶，上週作客《劉QUIZ ON THE BLOCK》，和劉在錫完全是「長舌與長舌的碰撞」，明明是初次合作卻一見如故，整場談話內容聊到演藝生涯、與前輩演員的相處等等，毫無冷場。

金南佶生涯有段時期如演出《壞男人》、《鯊魚》時都是蓄鬍，角色都是比較陰沉、悲涼的，呈現出來的造型與氣質被說是「頹廢美」，金南佶透露自己是模仿自梁朝偉，劉在錫和曹世鎬一聽便贊同：「朝偉哥也有那種感覺！」

「就連我在看人的時候，也不會正常地看，甚至連牽手……」金南佶示範自己都會有種特有的觀看角度，再散發某種迷茫的眼神，在家照鏡子練習練到媽媽都會關心，不過金南佶否認自己擁有「頹廢美」，直言「本人更接近笨蛋」，太愛管閒事、太愛與人相處。



沒有錯，金南佶很愛與他人互動，整場談話聊了不少和演藝圈好友的相處。他笑稱第一次見到BTS Jin就發現兩人「是同種類型的」：「Jin在BTS裡，也是扮演著愛講話的角色，是很純真但也真的很愛講話，而且是講不停的那種。」更爆料自己在他面前反而會「沒話講」，「熟了之後才發現（變成好友）是有原因的」。



除了Jin，他還不斷提到鄭雨盛和全道嬿，他對鄭雨盛很愛撒嬌，總「雨盛鄭」、「雨盛鄭」的喊，還不時告白「我愛你唷」，更自爆會說「我的男人好棒喔」、「我的男人好帥啊」，笑翻劉在錫。他坦言自己對後輩的熱情無法招架，但「雨盛鄭」總會溫暖地回應他，不過回應中會悄悄暗示他「該停了」。



而他對全道嬿如對「雨盛鄭」一樣愛撒嬌，當場示範向對方打招呼是多麼高亢，並模仿全道嬿有點受不了的反應。當劉在錫問起金南佶不久前曾爆料全道嬿喝醉會跳GD〈放縱〉一事，金南佶透露最近遇到全道嬿，全道嬿對他「嗤」了一聲，他連忙道歉之後又收到一聲「嗤」，不過全道嬿仍溫柔的要他坐下，完全就是拗不過他的樣子。



那對「雨盛鄭」的另一半「政宰李」李政宰呢？金南佶形容兩人像是有「間隙」，他會喊他「政宰李」、「烏賊」，李政宰卻會恭敬的回應：「是……好……，南佶先生……」兩人在外人面前總是搞笑的表現出有禮、拘謹的樣子。



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