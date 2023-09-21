2023 MAMA AWARDS敲定11月底東京巨蛋舉辦！全新概念「ONE I BORN」首度公開

CJ ENM今日宣佈，2023年MAMA AWARDS頒獎禮將於11月28日和29日兩天在日本東京巨蛋舉辦。

MAMA AWARDS重視K-POP全球化，曾在澳門、新加坡、香港、越南、日本等亞洲各地舉辦。 今年選中日本這一K-POP最大進口國、全球第二大音樂市場舉辦線下頒獎典禮，通過YouTube等頻道進行全球直播。

東京巨蛋是一個可容納約五萬人的大型演出場所，被很多藝人視為「夢之舞台」。 每年年底，MAMA AWARDS都以華麗的規模、獨特的策劃能力和標誌性的舞台引起諸多話題，今年也將繼續證明其作為全球禮頒獎的地位。

2023 MAMA AWARDS的頒獎禮整體概念也已浮現：「ONE I BORN」，代表蘊藏著無限可能性的獨特存在「I (我)」與「MAMA」相遇，通過正能量結合為完美的「一（One）」。 CJ ENM希望通過「2023 MAMA AWARDS」展現「Music Makes ONE」的力量，讓全世界的人通過音樂彼此連接。

「MAMA AWARDS」每年都創造新的歷史，今年亦將帶來精彩紛呈的節目。 從表達擁有驚人潛能和無限想象力的「我」的舞台，到展現藝術家獨特個性的舞台，以及與觀眾互動的「K-POP」舞台等，帶來更多令人驚艷的視覺盛宴。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞