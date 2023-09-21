2023 MAMA AWARDS敲定11月底东京巨蛋举办！全新概念「ONE I BORN」首度公开

CJ ENM今日宣布，2023年MAMA AWARDS颁奖礼将於11月28日和29日两天在日本东京巨蛋举办。

MAMA AWARDS重视K-POP全球化，曾在澳门、新加坡、香港、越南、日本等亚洲各地举办。 今年选中日本这一K-POP最大进口国、全球第二大音乐市场举办线下颁奖典礼，通过YouTube等频道进行全球直播。

东京巨蛋是一个可容纳约五万人的大型演出场所，被很多艺人视为「梦之舞台」。 每年年底，MAMA AWARDS都以华丽的规模、独特的策划能力和标志性的舞台引起诸多话题，今年也将继续证明其作为全球礼颁奖的地位。

2023 MAMA AWARDS的颁奖礼整体概念也已浮现：「ONE I BORN」，代表蕴藏著无限可能性的独特存在「I (我)」与「MAMA」相遇，通过正能量结合为完美的「一（One）」。 CJ ENM希望通过「2023 MAMA AWARDS」展现「Music Makes ONE」的力量，让全世界的人通过音乐彼此连接。

「MAMA AWARDS」每年都创造新的历史，今年亦将带来精彩纷呈的节目。 从表达拥有惊人潜能和无限想象力的「我」的舞台，到展现艺术家独特个性的舞台，以及与观众互动的「K-POP」舞台等，带来更多令人惊艳的视觉盛宴。



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