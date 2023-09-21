《MOVING 異能》高允貞晉升大勢演員！確定出演《機智醫生生活》衍生劇女主角，又收到「洪氏姐妹」新作提案！

高允貞最近在Disney+《MOVING 異能》（MOVING 超異能族）中飾演「張喜秀」一角，展現令人印象深刻的演技。也讓她晉升為大勢演員，戲約不斷啊～！

20日，高允貞確定出演《總有一天機智實習醫生生活》（音，언젠가는 슬기로울 전공의생활），這部是《機智醫生生活》的衍生劇，述大學醫院教授和專業醫生們真實的醫院生活和友情故事，從「律帝醫院」轉移到「律帝鍾路醫院」婦產科實習醫生們的真實醫院生活。她在劇中變身為「律帝鍾路醫院」婦產科1年的實習醫生，這也是她首次挑戰醫生角色。



《總有一天機智實習醫生生活》是申沅昊導演和李祐汀編劇作為創作者參與其中，由《在陌生的季節相遇》李民秀導演執導，《請回答1988》、《機智醫生生活》助理編劇金宋熙執筆，預計在2024年上半年播出。不知道有沒有機會看到 99s 客串呢！



今日（21日）據韓媒報導，高允貞將出演「洪氏姐妹」新作《這愛情能翻譯嗎？》，對此所屬社則回應：「收到出演提案後，正在討論中。」



《這愛情能翻譯嗎？》講述以翻譯不同語言為工作的男人，遇到了表達愛意的方式與他截然相反的女人，兩人從聽錯和聽反產生的誤會到逐漸互相理解，展開令人心碎又浪漫的羅曼史。此前，高允貞曾出演過「洪氏姐妹」的《還魂：光與影》，而金宣虎收到男主角出演提案，不知道有沒有機會看到兩人合作呢！



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