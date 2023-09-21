《MOVING 异能》高允贞晋升大势演员！确定出演《机智医生生活》衍生剧女主角，又收到「洪氏姐妹」新作提案！

高允贞最近在Disney+《MOVING 异能》（MOVING 超异能族）中饰演「张喜秀」一角，展现令人印象深刻的演技。也让她晋升为大势演员，戏约不断啊～！

20日，高允贞确定出演《总有一天机智实习医生生活》（音，언젠가는 슬기로울 전공의생활），这部是《机智医生生活》的衍生剧，述大学医院教授和专业医生们真实的医院生活和友情故事，从「律帝医院」转移到「律帝钟路医院」妇产科实习医生们的真实医院生活。她在剧中变身为「律帝钟路医院」妇产科1年的实习医生，这也是她首次挑战医生角色。



《总有一天机智实习医生生活》是申沅昊导演和李佑汀编剧作为创作者参与其中，由《在陌生的季节相遇》李民秀导演执导，《请回答1988》、《机智医生生活》助理编剧金宋熙执笔，预计在2024年上半年播出。不知道有没有机会看到 99s 客串呢！



今日（21日）据韩媒报导，高允贞将出演「洪氏姐妹」新作《这爱情能翻译吗？》，对此所属社则回应：「收到出演提案后，正在讨论中。」



《这爱情能翻译吗？》讲述以翻译不同语言为工作的男人，遇到了表达爱意的方式与他截然相反的女人，两人从听错和听反产生的误会到逐渐互相理解，展开令人心碎又浪漫的罗曼史。此前，高允贞曾出演过「洪氏姐妹」的《还魂：光与影》，而金宣虎收到男主角出演提案，不知道有没有机会看到两人合作呢！



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