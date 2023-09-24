近期韓劇男女主好搭，觀眾忍不住喊：求你們快交往吧！

每次看劇的時候往往會被螢幕上郎才女貌的男女主角所吸引，他們無論是在外形上，還是在性格上都十分的搭配，因此會受到廣大網友的熱議，甚至呼籲他們在一起。

趙寅成&韓孝周



近期最熱門的韓劇就是《MOVING 異能》（MOVING 超異能族）了，上線後好評如潮，趙寅成、韓孝周飾演的超能力夫妻尤其吸睛，「雨中吻戲」、 「超感應吻戲」，一場甜過一場，趙寅成甚至吻到飛起來，粉紅泡泡都快溢出螢幕了，CP感爆棚，觀眾們直呼「爸媽的愛情太美好了，求現實生活中也在一起！！」

曹寶兒&金路雲



《戀愛不可抗力》中兩人扮演了一對命中註定的戀人，一個是獲得300多年前被徹底封印的禁書的女人，一個是成為禁書犧牲品的男人，他們經歷著數百年的時光，產生種種交集，演繹出一段超越時間的姻緣羅曼史，每一次擁抱都深情滿溢，很有真情實感，讓人嘴角不停上揚。

車銀優&朴珪瑛



雖然他倆主演的新劇《犬系戀人》還未開播，但「臉蛋天才」和「絕世網紅」的碰撞足以讓人著迷，無論是顏值，還是氣質、氣場來看，車銀優和朴珪瑛都超級般配，從官宣他倆搭檔《犬系戀人》開始就已經有不少網友直呼「這一對很搭」，在現實生活中發展一下也不是不可以哦！！

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