【韓網熱帖】新穿了唇環的演員韓韶禧

韓韶禧昨日更新IG分享近況，其中一張自拍可見穿了唇環，在韓網引起熱議。

此外，韓韶禧和朴敘俊合作主演Netflix時代劇《京城怪物》，已於9月18日正式殺青、結束前後共2季的拍攝。







韓國網友評論：

1. 穿了3個？

2. 真的很適合她，又美又酷

3. 看起來超痛...

4. 她好像是很能忍痛的性格kkk

5. 唇環摘掉就幾乎看不出，而且癒合很快，試一下也不錯呀kkk

6. 嘴唇那邊不挨著骨頭，其實不太痛！雖然拿掉後會有痕跡，但不明顯

7. 雖然因為（演員）活動洗掉了刺青，但她的身份感？ 追求的審美？ 似乎就是刺青、穿洞這些kk

8. 韓韶禧就是喜歡這個風格，因為做演員而無法隨意行動，應該蠻鬱悶吧

9. 她很適合有點頹廢的rock chic調調，好漂亮ᅲᅲᅲ

10. 想起柾國kk也許是手臂刺青和穿洞的原因

11. 韓韶禧真的是很獨特的角色kk在韓國作為top女演員生活卻能不看人眼色地刺青和穿洞，褒義的很了不起

12. 因為刺青所以不感到驚訝，覺得對演員本人很好。 無需刻意做形象管理，自然地展現她自己。

13. 真的很適合kk刺青是想做但不能做，所以用貼紙代理滿足吧

14. 我試過，不痛而且摘掉後看不出kk但只要過30分鐘洞洞就會長回去kkk

15. 有些人拿拍戲當藉口指手畫腳，我要說一句，韓韶禧最近的劇都拍完了，今年內打算休息、不再拍戲

16. 那些因為她穿洞就說她性格衝動、假裝擔心的人，自己卻週末凌晨不睡覺上網寫惡評，韓韶禧好好吃飯好好生活，跟他們完全不能比kk

出處：https://theqoo.net/hot/2941690864

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