勒戒中南太鉉YT上傳影片對昔日作為懺悔道歉：「想好好做人，向所有認識我的人道歉，媽媽對不起。」

昔日出身偶像團體WINNER，歌手南太鉉前陣子爭議不斷，除了吸毒風波以外，也有酒後駕車的事件發生，近期他透過SNS與YT持續更新自己的近況，坦言自己正為了戒毒而努力，向所有人道歉，也表示將自己負起責任面對一切。

南太鉉在YT頻道上公開了自己的第二段故事，影片中的他坐在一個陰暗的角落，偶爾望向鏡頭，表達正在進行懺悔的心情，他的心情則是以旁白的方式朗讀出來。在第一段故事中，他記錄了自己走在路上並搭乘公車的樣子，表達了曾經在舞台上發光的他，如今走在路上也只是一個不會被認出來的普通人而已。



南太鉉坐在鏡頭前，表示自己雖然是歌手南太鉉，但他卻放棄了人性，有嚴重的女性偏見，也拿自己喜愛的音樂來開玩笑，飲酒以及吸毒等錯誤的行為，讓他自己回顧自己都覺得相當垃圾。雖然曾經度過痛苦時光，他也不為自己找任何藉口，全面道歉。對於真心喜愛他的粉絲們、因為他而受害的人們、正在皺起眉頭看著這影片的人們、還有他的媽媽，他只想說對不起。

南太鉉也表示，過著這樣的生活並不是任何人的脅迫，全都是自己的選擇。當然也曾想過結束自己的生命，但為了對自己的選擇負起責任，於是活到了現在。現在的他決定成為另一個人，想要盡全力改變自己。南太鉉也提到為了戒毒，目前自己住在康復中心，在那裡他總是反省著自己，要戒毒必須要先活成一個真正的「人」。



南太鉉在10月19日即將面對公開庭審，他也表示雖然感到很擔心，但也知道擔心並於事無補，他選擇誠實面對自己的錯誤，也會接受審判結果。

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