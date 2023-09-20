Disney+《MOVING 異能》因趙寅成而出現的3句台詞！還有一段連原作者都感動

感謝趙寅成出演，讓這部劇更加精彩、更加有說服力啊！

Disney+好評熱播劇《MOVING 異能》今天即將公開最後3集，雖然很想快點看到大結局，但一想到這麼優秀的作品看完就沒有了，又很捨不得XD享受最後的追劇時光前，一起來回顧這幾個經典瞬間吧！



1. 「真帥啊」

劇中李美賢（韓孝周 飾）和金斗植（趙寅成 飾）交往前看著他的照片，自言自語了一句「真帥啊」。 原作者兼編劇姜草在《文明特急》採訪中透露，其實漫畫原作並裡沒有這一句，確定真人版由趙寅成出演之後才做出這一改動，畢竟趙寅成本身就是這句台詞能夠成立的理由啊XD



2. 「我覺得我可能會死」

金斗植被安企部追捕期間突然現身李美賢窗外，美賢問他明知危險為何要來，斗植回答：「我覺得我可能會死。」 其實漫畫裡斗植講的是「我愛你」，但趙寅成看過後主動打給作家說想改成這一句，作家也十分讚同。



之前兩人互相袒露心意時，美賢聽著斗植越來越快的心跳說再這樣下去他會死掉，斗植則表示死也無妨。 趙寅成的這一修改跟那場告白戲也呼應上了！



3. 「仁川前海」

斗植美賢約會時在南山櫻花小徑散步，講了一個冷笑話讓她笑個不停。 當時劇本只寫「很老套的gag」，趙寅成表示他會看著辦，於是在正式開拍時第一次給韓孝周講了這個「仁川前海」的諧音冷笑話。 韓孝周聽到後又驚又無語又好笑，真實反應也被收錄到正片裡。



4. 「很會飛的意思是很會降落」

斗植對美賢透露飛行秘訣在於降落，因為如果起飛前就擔心跌落受傷則必然無法發揮實力，所以最重要的其實是安全降落。 這一點也是作家連載漫畫20年來的經驗之談：就像從山丘頂端向下走，必須堅持不能跌到、順利到達終點。 看到趙寅成帥氣地說出這段話，令作家也感動不已。



《MOVING異能》前17集已在Disney+獨家上線，今日下午即將上線大結局最後3集！



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