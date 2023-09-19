因和粉絲交往被開除的N.Flying權光珍：粉絲已經是老婆了，騷擾醜聞全是老婆閨蜜一手捏造！結婚給鄭容和發短訊，他只讀不回

男愛豆退隊之後才敢公開實情。

樂團N.Flying貝斯手權光珍退隊時深陷負面消息，網友踢爆他不僅和站姐交往，還性騷擾粉絲，最終宣布退隊。 離開N.Flying後的權光珍基乎沒在公眾面前露過面，最近他突然作客YouTube節目，公開了當年事情的內幕。

2018年的時候權光珍被網友曝光與粉絲談戀愛，還在簽名會現場性騷擾粉絲，經紀公司FNC娛樂做出了令其退隊的決定，還稱一定會調查清楚事實真相。 最後查出權光珍確實和粉絲交往，但強烈否認性騷擾一事，權光珍起訴了散播虛假消息的傳播者和黑粉，對方被判有罪。 但那時權光珍已經名譽掃地，廣大網友也完全不關注事情後續發展，眾人的印象依舊停留在「和粉絲交往，性騷擾粉絲」上。

權光珍這次在節目中為自己澄清，表示：「當時確實和粉絲談戀愛了，因為她很漂亮所以對她一見鍾情，那名粉絲現在是我老婆。 一直被教育不能談戀愛，當初因為自我防禦的意識才說謊了，但很快就被發現我的確在和她交往。 最不可置信的就是居然還爆出性騷擾醜聞，公司根本承擔不了這件事情。 性騷擾是其他粉絲捏造的，網路上傳播的小道消息是我老婆關係很好的一個姊姊，她可能看到我和我老婆在一起很嫉妒，所以才捏造了那些不像話的事情，我也因為打擊太大最後決定起訴她。」



權光珍不僅是N.Flying的一員，還曾是CNBLUE的預備役，但離開FNC娛樂的他已經很久沒和隊友們聯絡過了。 權光珍稱：「我退隊之後他們變得更好了，已經有3年沒聯繫了，隊友們可能也覺得粉絲們會討厭他們和我聯繫吧，一退隊大家都取關了SNS，比起失落，更多的是心情有些微妙，其實大家都是營業關係罷了。 去年結婚的時候，兩隊的成員都沒來，也沒給禮金，聯繫不上。 我給鄭容和大哥發了短訊，只讀不回，曾經我倆還住一間宿舍，也不看我的短訊，到現在還聯繫的成員一個都沒有，是因為我的失誤才退隊的，我其實也覺得很對不起他們。 」

不當愛豆的權光珍現在是一名YouTuber，自爆如今的收入要比愛豆時期高很多，更是爆料自己在核算前退隊，FNC娛樂連退職金都沒支付，他也沒領到失業金，「 我之前參加過CNBLUE日本專輯的活動，公司因為沒錢，生活費都是我自己的零花錢，我也不想因為這件事情投訴到勞動廳，根本不想和FNC扯在一起。」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞