李浚赫確定主演《秘密森林》衍生劇《好或壞的東載》！預計明年（2024年）首播

人氣角色「徐東載」扶正了！

tvN電視劇《秘密森林》描述喪失情感功能的檢察官黃始木（曹承佑 飾）和行動派刑警韓汝珍（裴斗娜 飾）一同揭開檢察廳和警察廳內部秘密、尋找真兇的故事，分別於2017年和2020年播出第1季及第2季，受到不少觀眾喜愛。而在劇中飾演檢察官「徐東載」的李浚赫，更是收獲高人氣。

昨日（18日），TVING終於公開確定製作《秘密森林》衍生劇《好或壞的東載》的消息，主角正是「徐東載」！由《壞爸爸》、《軍檢察官多伯曼》陳昌奎導演執導，金相元、黃夏靜編劇執筆，《秘密森林》李秀妍編劇擔任創作者，預計明年（2024年）首播。

《好或壞的東載》描述徐東載因為過去的不正當行為，被烙上「贊助檢察官」的印記，前途一片黯淡。正因再開發案而煩惱，同時又負責女高中生殺人案調查的他，在作為檢察官和機會主義者的本能間危險遊走。

另外，李浚赫與南柱赫等人合作的Disney+漫改劇‎《非法正義》‎將於今年內上線。近期，他還收到新劇《問候的關係》‎男主角出演提案，有望與韓志旼共譜羅曼史，引發廣大期待。

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