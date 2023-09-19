愛豆中的愛豆！aespa去看了BLACKPINK的演唱會，孔曉振&李帝勳&金高銀公開現場認證照

BLACKPINK 和 aespa，她們這樣的「同框」震驚了很多粉絲。

韓國知名網站 PANN 上出現了一則「aespa 今天來看 BLACKPINK 演唱會」的文章。幾張粉絲拍攝的照片中 aespa 4名成員坐在觀眾席上欣賞9月17日 BLACKPINK 在首爾舉辦的「BORN PINK」演唱會，她們衣著休閒，神情輕鬆，看得粉絲們很驚訝。

230917 에스파 블랙핑크 콘서트 목격담!!!



민정이 스도쿠하넼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/lGlxMWniRR — (@winter0_1_0_1) September 17, 2023

에스파들 블랙핑크 sbn 콘서트 보러갔나바!!!!! pic.twitter.com/l2lNN691G1 — 콩이 (@babujiminy) September 17, 2023

文章一經公開即刻引爆兩團粉絲的關注，眾人對這一場景表達了「驚訝」，因為 BLACKPINK 和 aespa 之間以前沒有任何實質的聯繫。也有粉絲讚揚 aespa 特地前來支持她們的前輩團體，雖然是不同公司，但也體現出了愛豆圈友愛的一面。

除了 aespa 之外，還有不少明星藝人也來觀看了 BLACKPINK 的演唱會，裴斗娜、李東輝、孔曉振、金高銀、盧洪哲、RED VELVET 澀琪、李帝勳...等人都在個人 IG 上公開了現場照或是與成員們的合影。

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