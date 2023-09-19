因和粉丝交往被开除的N.Flying权光珍：粉丝已经是老婆了，骚扰丑闻全是老婆闺蜜一手捏造！结婚给郑容和发短讯，他只读不回

男爱豆退队之后才敢公开实情。

乐团N.Flying贝斯手权光珍退队时深陷负面消息，网友踢爆他不仅和站姐交往，还性骚扰粉丝，最终宣布退队。 离开N.Flying后的权光珍基乎没在公众面前露过面，最近他突然作客YouTube节目，公开了当年事情的内幕。

2018年的时候权光珍被网友曝光与粉丝谈恋爱，还在签名会现场性骚扰粉丝，经纪公司FNC娱乐做出了令其退队的决定，还称一定会调查清楚事实真相。 最后查出权光珍确实和粉丝交往，但强烈否认性骚扰一事，权光珍起诉了散播虚假消息的传播者和黑粉，对方被判有罪。 但那时权光珍已经名誉扫地，广大网友也完全不关注事情后续发展，众人的印象依旧停留在「和粉丝交往，性骚扰粉丝」上。

权光珍这次在节目中为自己澄清，表示：「当时确实和粉丝谈恋爱了，因为她很漂亮所以对她一见钟情，那名粉丝现在是我老婆。 一直被教育不能谈恋爱，当初因为自我防御的意识才说谎了，但很快就被发现我的确在和她交往。 最不可置信的就是居然还爆出性骚扰丑闻，公司根本承担不了这件事情。 性骚扰是其他粉丝捏造的，网路上传播的小道消息是我老婆关系很好的一个姊姊，她可能看到我和我老婆在一起很嫉妒，所以才捏造了那些不像话的事情，我也因为打击太大最后决定起诉她。」



权光珍不仅是N.Flying的一员，还曾是CNBLUE的预备役，但离开FNC娱乐的他已经很久没和队友们联络过了。 权光珍称：「我退队之后他们变得更好了，已经有3年没联系了，队友们可能也觉得粉丝们会讨厌他们和我联系吧，一退队大家都取关了SNS，比起失落，更多的是心情有些微妙，其实大家都是营业关系罢了。 去年结婚的时候，两队的成员都没来，也没给礼金，联系不上。 我给郑容和大哥发了短讯，只读不回，曾经我俩还住一间宿舍，也不看我的短讯，到现在还联系的成员一个都没有，是因为我的失误才退队的，我其实也觉得很对不起他们。 」

不当爱豆的权光珍现在是一名YouTuber，自爆如今的收入要比爱豆时期高很多，更是爆料自己在核算前退队，FNC娱乐连退职金都没支付，他也没领到失业金，「 我之前参加过CNBLUE日本专辑的活动，公司因为没钱，生活费都是我自己的零花钱，我也不想因为这件事情投诉到劳动厅，根本不想和FNC扯在一起。」



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