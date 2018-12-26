N.Flying權光珍承認與粉絲交往，但否認性騷擾粉絲！FNC發表聲明：「最終決定令權光珍退出組合」
明星 2018年12月26日 星期三13:27 Yuan
FNC今日發表聲明說明了N.Flying權光珍相關事件，當中提到：「進行了面談後，權光珍承認與粉絲交往。」
權光珍原本是CNBLUE預備成員，2009年9月在日本訓練活動時因私人原因退團，2015年5月作為N.Flying貝斯手出道。日前有網友PO出標題為《性騷擾粉絲、勾引站姐談戀愛的愛豆》，文中主角就是權光珍。
（延伸閱讀：N.Flying權光珍被疑與粉絲交往&性騷擾，所屬社宣佈退隊+全面中止演藝活動）
文章曝光後，粉絲們更在推特發起「欺瞞粉絲_權光珍退團 #FNC不要掩蓋」。對此，N.Flying所屬社FNC也發表聲明表示：「就網路上的爆料與權光珍進行了面談，據了解，部分網友所說的與粉絲交往、性騷擾等並非事實。經過深入討論後決定以任意退出組合處理。 在查明真相之前，權光珍將中斷一切演藝活動，進行反省。」
在今日，FNC又發表了官方聲明確定權光珍退出N.Flying，聲明中提到：「在與他本人進行了多次面談和努力確認了事實的內容。經過確認後，權光珍承認與粉絲交往一事，我社最終決定令權光珍退出組合。但就性騷擾嫌疑的部分，他本人進行了強烈否認，因此上傳相關內容的網友以『散佈虛假事實引起名譽損害罪』進行了起訴。」
更表示：「因為不光彩的事讓粉絲擔憂真的非常抱歉，今後會避免類似的事情發生。而N.Flying會以4人組的形式繼續活動，會用成熟的樣貌給粉絲們帶來更好的音樂。」
（圖：TVDaily、FNC、權光珍IG）
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