確定了！李光洙&金宇彬&D.O. &金基邦搭檔羅PD最新農村綜藝《瓜瓜豆豆》10/13首播！

之前路透階段就讓人期待不已，今天這檔綜藝終於公開正式名稱《種瓜得瓜種豆得豆》，簡稱《瓜瓜豆豆》！

《瓜瓜豆豆》是tvN即將播出的全新綜藝，以愉快紀錄片形式展現一群好友在農村耕種一小塊土地期間發生的趣事，不僅有新手農夫磕磕絆絆的挑戰過程，也有好朋友們在一起時最自然放鬆的一面。 由李光洙、金宇彬、D.O.（都敬秀）、金基邦擔任主要嘉賓，4人都對農事一無所知，但對農作物有著笑中帶淚的真誠，在玩耍這件事上也是真心的！

李光洙是推進工作、解決問題的可靠leader，帶領大家融入農村生活，散發出既認真又有喜感的魅力。



金宇彬第一次嘗試出演固定綜藝，強調對觀眾一定要保持禮儀，所以精心打扮一番才來到田裡。 金宇彬秉持「先理解後執行」原則，對於頭腦無法理解的事堅決不肯做出行動，展現出憨憨又搞笑的一面。



黃金忙內都敬秀則富有sense和高效工作頭腦，只看眼神就能理解哥哥們的用意，加上料理實力出眾，備受哥哥們喜愛。



金基邦操作農機具十分熟練、堪稱天生農夫，熱情管理田地做出良好榜樣，還溫柔地給感到辛苦的弟弟們帶去笑容，展現出作為大哥的存在感。



《瓜瓜豆豆》將在10月13日晚8點40分（韓國時間）首播。

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