《孽缘》曝主演阵容：朴海秀、申敏儿、李光洙、李熙俊，还有最近人气超高的《MOVING 异能》金成均

演员阵容令人期待！

由电影《王牌计中计》、《厄忆追凶》李一亨导演执导及编剧的《孽缘》，是改编自同名网路漫画的新电视剧，描述因意想不到的孽缘纠缠在一起的人们，各自追求欲望、毁灭彼此的犯罪惊悚剧。近期确定主演阵容：

▲朴海秀饰演在漆黑的夜晚偶然目睹意外现场，与想要掩盖事件的男人进行交易的「目击男」。这是朴海秀继《毒枭圣徒》后，时隔一年回归小萤幕。此前，他与金多美一同拍摄新电影‎《大洪水》‎。

▲申敏儿饰演儿时因意外留下创伤后遗症，现在则是外科医生，一直处於噩梦、睡不好觉。某天，突然又遇见那个她不想再碰见的人。申敏儿近期还有另外一部作品敲定，与金永大主演爱情喜剧‎《因为不想吃亏》‎。

▲李光洙饰演在江南经营医院的医生，因一瞬间的事故而动摇。拍摄电视剧的同时，李光洙与金宇彬、D.O.、金基邦等好友出演的罗PD最新综艺‎《瓜瓜豆豆》‎，将於下月（10月）13日首播。

▲李熙俊饰演毫无对策的挥霍主义者，投资看到负收益率后，被高利贷业者追赶。此前，李熙俊与朴海秀有不少合作的‎经验‎，两位演员还是BH娱乐的同门。

▲金成均饰演在失去工作后需要将钱送回家乡，受到诱惑性金额的委托而动摇。金成均近期作品有《离婚律师申晟瀚》、《D.P：逃兵追缉令》等，并在ON档的‎《MOVING 异能》‎中饰演「李在万」。

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