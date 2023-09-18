韓國花美男崔珉起REN宣傳最新個人專輯《Rendezvous》，10月再次來到香港舉行演唱會！門票9月28日公開發售

韓國花美男崔珉起(REN)自2022年起開始以solo歌手進行活動，除了推出個人專輯、參與音樂劇，還首度進軍韓劇界，向全方位藝人的道路進發。REN於今年6月發行了個人首張迷你專輯《Rendezvous》，急不及待向粉絲展示全新的舞台及演譯新歌曲。

昨日主辦單位SKN Live宣佈《2023 REN FAN CONCERT [Ren’dezvous] in HONG KONG》將於2023年10月22日(星期日)在香港九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行，讓MINracle(粉絲官方稱號)能夠近距離欣賞REN的精彩表演，門票將於9月28日(星期四)上午11時起於KKTIX.com公開發售。



崔珉起(REN)於2012年以NU'EST成員身份出道，去年團體宣布解散後，隨即以個人身份加入新公司Big Planet Made作獨立發展，一直有參與音樂劇、綜藝的演出。今年是REN出道11年，更首次進軍韓劇界，在懸疑犯罪韓劇《等待了很久》中擔任配角，出色的演技獲得觀眾讚賞。

形象百變的REN在是次演唱會海報中以一頭長髮示人，奠定了REN在韓國「花美男」的地位，全新的造型配合嶄新的歌曲風格，在演唱會中必定為粉絲帶來煥然一新的感覺。

粉絲除了可以近距離觀賞REN的演出，是次演唱會也是一個難得的機會與偶像接觸，REN特意準備一系列豐富的粉絲福利，包括：舉行簽名會、歡送環節、送出香港限定的簽名小卡以及拍攝團體合照，好讓與粉絲有更多的互動環節，MINracle不容錯過！

《2023 REN FAN CONCERT [Ren’dezvous] in HONG KONG》

日期 : 2023年10月22日 (星期日)

時間 : 晚上7時正

地點 : Music Zone@E-Max

票價 : 港幣$1,580

公開售票：2023年9月28日(星期四) 上午11時起

訂購網站 : https://kktix.com/



粉絲福利:

$1,580門票：歡送環節(全體)、簽名會(名額100名)、簽名小卡(香港限定)(名額100名)、團體合照(10人一組) (名額50名)



(有關粉絲福利的參加方法，主辦單位SKN Live將在演出前公佈參加詳情，敬請留意。)

* 主辦單位保有活動變更或終止的權利。

主辦單位：SKN LIVE

經紀公司：BPM Entertainment

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