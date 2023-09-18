韩国花美男崔珉起REN宣传最新个人专辑《Rendezvous》，10月再次来到香港举行演唱会！门票9月28日公开发售

韩国花美男崔珉起(REN)自2022年起开始以solo歌手进行活动，除了推出个人专辑、参与音乐剧，还首度进军韩剧界，向全方位艺人的道路进发。REN於今年6月发行了个人首张迷你专辑《Rendezvous》，急不及待向粉丝展示全新的舞台及演译新歌曲。

昨日主办单位SKN Live宣布《2023 REN FAN CONCERT [Ren’dezvous] in HONG KONG》将於2023年10月22日(星期日)在香港九龙湾国际展贸中心Music Zone举行，让MINracle(粉丝官方称号)能够近距离欣赏REN的精彩表演，门票将於9月28日(星期四)上午11时起於KKTIX.com公开发售。



崔珉起(REN)於2012年以NU'EST成员身份出道，去年团体宣布解散后，随即以个人身份加入新公司Big Planet Made作独立发展，一直有参与音乐剧、综艺的演出。今年是REN出道11年，更首次进军韩剧界，在悬疑犯罪韩剧《等待了很久》中担任配角，出色的演技获得观众赞赏。

形象百变的REN在是次演唱会海报中以一头长发示人，奠定了REN在韩国「花美男」的地位，全新的造型配合崭新的歌曲风格，在演唱会中必定为粉丝带来焕然一新的感觉。

粉丝除了可以近距离观赏REN的演出，是次演唱会也是一个难得的机会与偶像接触，REN特意准备一系列丰富的粉丝福利，包括：举行签名会、欢送环节、送出香港限定的签名小卡以及拍摄团体合照，好让与粉丝有更多的互动环节，MINracle不容错过！

《2023 REN FAN CONCERT [Ren’dezvous] in HONG KONG》

日期 : 2023年10月22日 (星期日)

时间 : 晚上7时正

地点 : Music Zone@E-Max

票价 : 港币$1,580

公开售票：2023年9月28日(星期四) 上午11时起

订购网站 : https://kktix.com/



粉丝福利:

$1,580门票：欢送环节(全体)、签名会(名额100名)、签名小卡(香港限定)(名额100名)、团体合照(10人一组) (名额50名)



(有关粉丝福利的参加方法，主办单位SKN Live将在演出前公布参加详情，敬请留意。)

* 主办单位保有活动变更或终止的权利。

主办单位：SKN LIVE

经纪公司：BPM Entertainment

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