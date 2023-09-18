《Street Woman Fighter 2》外國舞者露腋毛衝上熱搜！韓網友：我國連男人都會做腋下管理

韓國網友連腋毛都不放過！

《街頭女戰士 Street Woman Fighter》第2季正式開播，因上一季的火爆，一經播出就反響火爆。 然而誰也沒想到，這次衝上熱搜的並非熱舞，而是女舞者的腋毛。

第三期節目中，JAM REPUBLIC 舞團的忙內、19歲的 Audrey 受到了極大的關注，可愛的舞蹈讓人聯想到了迪士尼公主。 可能因為 Audrey 長相柔美，且一直保持微笑，看上去很柔弱，一度被評為最差隊員，但實際上跳起舞來的 Audrey 可以說是氣場全開，霸氣十足，爵士、芭蕾、Popping 沒有她不會的。

可是節目播出之後，在韓網的搜索網站裡與 Audrey 相關的搜索詞並非舞蹈，而是「腋毛」。 節目中，穿著無袖T恤熱舞的她並沒有剃掉腋毛，這種現象其實在國外很常見，但是卻看得韓國人很吃驚，因為在這裡連很多男性都會做腋下管理，他們無法想像舞台上的表演者會展現出腋毛，更何況是女性。



這件事情也引發了韓國網友們的熱議，有人表示：「那有怎樣，看她坦坦蕩蕩地露出腋毛，太帥了」、「只有我們盯著腋毛看，其他國家的人都在欣賞舞蹈」、「其實上節目的話還是應該管理一下比較好吧，看著不舒服」、「國外都覺得無所謂，好羨慕他們坦蕩的樣子」等。

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