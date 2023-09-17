【韓網熱帖】偶像劇是真的！CRAVITY成員互動堪比純情漫畫

*原標題：我本命據說是俗套純情漫畫的柔弱女主

有網友分享CRAVITY東京FAN-CON的片段，留言說：「我本命據說是俗套純情漫畫的柔弱女主，我也很辛苦。 雙方都很受衝擊、回不過神的模樣為何如此好笑kkkᅲᅲᅲ」片中四位成員玩海盜桶遊戲，元進一邊轉圈一邊念「咒語」、不慎撞到世琳身上，世琳試圖拉住跌倒的元進，沒想到自己也跟著跌倒，而且擺出了一個只有俗套漫畫和浪漫喜劇裡才會出現的pose XD刑準和宇璸看到後連忙跑到前方來遮擋XD



短短一個影片裡居然有3個killing point：這居然真的能做到 + 幫忙遮擋的成員們 + 雙方都大受衝擊回不過神



내 최애가 클리셰 범벅 순정만화 아방여주랜다 나도 힘들다

쌍방으로 충격받아서 정신못차리는거 왤케 웃기냐고 ㅋㅋㅠ ㅠㅠㅠ pic.twitter.com/QyXwwutDqe — (@hamch3rry_) December 24, 2022

韓國網友評論：

1. 誒？ 是完全有可能發生的場面耶！kkk

2. 原來現實裡真的可以做到！

3. 啊C8，超級完美的姿勢啊kkkk

4. 居然在現實中看到這個pose，之前只有漫畫裡見過啊kkkk

5. 真的不是浪漫喜劇嗎kkk

6. 出現在韓劇裡果然不是沒有理由的kkk

7. 以後看漫畫和電視劇都不會出戲了kkkk

8. 幫忙遮擋的姿勢超好笑kkk

9. 還以為是演的kkk真的太自然了吧k

10. 世琳真的很受打擊kkkk

11. 又好笑又可愛，反復看了好多遍kkk

12. 再也不會嘲笑這種俗套情節kkk

13. 瘋了kkk反省之前都認為影視作品缺乏現實性的自己.. ㅠ

14. 看標題還在想是誰，原來是我家偶像啊...

15. CRAVITY回歸了哦，請多關注kkk

出處：https://theqoo.net/hot/2933103568

▽原始影片在這裡，已定位時間：



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