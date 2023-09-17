【韓網熱帖】偶像劇是真的！CRAVITY成員互動堪比純情漫畫

*原標題：我本命據說是俗套純情漫畫的柔弱女主
有網友分享CRAVITY東京FAN-CON的片段，留言說：「我本命據說是俗套純情漫畫的柔弱女主，我也很辛苦。 雙方都很受衝擊、回不過神的模樣為何如此好笑kkkᅲᅲᅲ」片中四位成員玩海盜桶遊戲，元進一邊轉圈一邊念「咒語」、不慎撞到世琳身上，世琳試圖拉住跌倒的元進，沒想到自己也跟著跌倒，而且擺出了一個只有俗套漫畫和浪漫喜劇裡才會出現的pose XD刑準和宇璸看到後連忙跑到前方來遮擋XD
短短一個影片裡居然有3個killing point：這居然真的能做到 + 幫忙遮擋的成員們 + 雙方都大受衝擊回不過神
내 최애가 클리셰 범벅 순정만화 아방여주랜다 나도 힘들다— (@hamch3rry_) December 24, 2022
쌍방으로 충격받아서 정신못차리는거 왤케 웃기냐고 ㅋㅋㅠ ㅠㅠㅠ pic.twitter.com/QyXwwutDqe
韓國網友評論：
1. 誒？ 是完全有可能發生的場面耶！kkk
2. 原來現實裡真的可以做到！
3. 啊C8，超級完美的姿勢啊kkkk
4. 居然在現實中看到這個pose，之前只有漫畫裡見過啊kkkk
5. 真的不是浪漫喜劇嗎kkk
6. 出現在韓劇裡果然不是沒有理由的kkk
7. 以後看漫畫和電視劇都不會出戲了kkkk
8. 幫忙遮擋的姿勢超好笑kkk
9. 還以為是演的kkk真的太自然了吧k
10. 世琳真的很受打擊kkkk
11. 又好笑又可愛，反復看了好多遍kkk
12. 再也不會嘲笑這種俗套情節kkk
13. 瘋了kkk反省之前都認為影視作品缺乏現實性的自己.. ㅠ
14. 看標題還在想是誰，原來是我家偶像啊...
15. CRAVITY回歸了哦，請多關注kkk
出處：https://theqoo.net/hot/2933103568
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