BTS防彈少年團SUGA確定在9月22日（下週五）入伍！官方緊急公告並嚴正發出警告

SUGA的入伍時間終於確定！此外，有相關人士透露 BTS 成員們將在年底全員入伍，但這是未經證實的消息。

官方在今日公告 BTS 防彈少年團的成員 SUGA 確定將會在 9 月 22 日（下週五）正式入伍服替代役，當天同樣希望粉絲們不要出面送行，讓 SUGA 能夠低調入伍。



當中更嚴正斥責有心人士利用藝人IP進行各種詐騙或買賣，假如公司發現任何擅用藝人IP的商業行為也會採取相應措施來制止。

此外，近期有相關人士透露 BTS 成員們將在今年底全員入伍完畢，一方面也是希望能盡快減少「軍白期」，但這都只是未經證實的消息。



【官方公告全文如下】

大家好，這裡是BIGHIT MUSIC。

感謝始終對防彈少年團予以厚愛的各位粉絲，以下是SUGA的兵役相關後續公告。

SUGA將以即將到來的9月22日為起點，開始履行兵役義務。

兵役起始日及進入訓練營當天，並沒有另行舉辦的官方活動。希望各位粉絲在SUGA服替代役期間，不要訪問他的工作地點。請大家在心中溫暖地為SUGA送行，並予以鼓勵。

此外，敬請注意不要因擅自使用藝人IP的各類旅遊及套餐商品而遭受損失。我司將針對擅自使用藝人IP的商業行為採取相應措施。

同時，希望大家繼續給予SUGA支持和喜愛，直至他履行完兵役義務健康回歸。我司也將不斷努力，為藝人提供支持。

謝謝。

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