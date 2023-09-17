俞承豪驚悚犯罪新劇《交易》大膽換造型！「狂野平頭＋重傷妝」個人海報特寫超震撼～

終於又有 #俞承豪 的新戲可看啦！與一眾人氣新生代演員們合作，好期待喔～。（主演中有《Missing：他們存在過2》金東輝、《愛的迫降》劉秀彬、《梨泰院CLASS》李周映）

由俞承豪所主演的 Wavve 原創韓劇《交易》將於10月6日首播，他將與金東輝、劉秀彬、李周映等人氣新生代演員們攜手合作，新鮮組合也讓人非常好奇他們之間的火花。

劇情講述兩名20多歲的年輕人偶然間綁架了同校同學並索要100億贖金，包括被扣為人質的同學在內，三個朋友之間不嚴密又隨興的綁架事件逐漸變得一發不可收拾。







▼俞承豪飾演的「李俊成」在高中時期是備受矚目的足球新星，但夢想破滅後陷入了彷徨，退伍後下定決心要展開新的人生卻意外捲入了「同學綁架事件」。





▼金東輝飾演醫大生「宋在孝」，也是這起綁架事件的主謀。為了擺脫大學生活中遇到的危機，衝動製造了這場綁架事件。





▼劉秀彬飾演有錢人家的獨生子「朴閔宇」，宋在孝許久未見的好友，也是綁架事件的人質。



▼李周映飾演追蹤綁架案的預備警察「車秀安」，也是案件的目擊者決心要揭露事件的真相。



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