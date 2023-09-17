【韩网热帖】偶像剧是真的！男团CRAVITY成员之间的互动堪比纯情漫画

*原标题：我本命据说是俗套纯情漫画的柔弱女主
有网友分享CRAVITY东京FAN-CON的片段，留言说：「我本命据说是俗套纯情漫画的柔弱女主，我也很辛苦。 双方都很受冲击、回不过神的模样为何如此好笑kkkᅲᅲᅲ」片中四位成员玩海盗桶游戏，元进一边转圈一边念「咒语」、不慎撞到世琳身上，世琳试图拉住跌倒的元进，没想到自己也跟著跌倒，而且摆出了一个只有俗套漫画和浪漫喜剧里才会出现的pose XD 刑准和宇璸看到后连忙跑到前方来遮挡~XD
短短一个影片里居然有3个killing point：这居然真的能做到 + 帮忙遮挡的成员们 + 双方都大受冲击回不过神
내 최애가 클리셰 범벅 순정만화 아방여주랜다 나도 힘들다— (@hamch3rry_) December 24, 2022
쌍방으로 충격받아서 정신못차리는거 왤케 웃기냐고 ㅋㅋㅠ ㅠㅠㅠ pic.twitter.com/QyXwwutDqe
韩国网友评论：
1. 诶？ 是完全有可能发生的场面耶！kkk
2. 原来现实里真的可以做到！
3. 啊C8，超级完美的姿势啊kkkk
4. 居然在现实中看到这个pose，之前只有漫画里见过啊kkkk
5. 真的不是浪漫喜剧吗kkk
6. 出现在韩剧里果然不是没有理由的kkk
7. 以后看漫画和电视剧都不会出戏了kkkk
8. 帮忙遮挡的姿势超好笑kkk
9. 还以为是演的kkk真的太自然了吧k
10. 世琳真的很受打击kkkk
11. 又好笑又可爱，反覆看了好多遍kkk
12. 再也不会嘲笑这种俗套情节kkk
13. 疯了kkk反省之前都认为影视作品缺乏现实性的自己.. ㅠ
14. 看标题还在想是谁，原来是我家偶像啊...
15. CRAVITY回归了哦，请多关注kkk
出处：https://theqoo.net/hot/2933103568
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