【韩网热帖】偶像剧是真的！男团CRAVITY成员之间的互动堪比纯情漫画

*原标题：我本命据说是俗套纯情漫画的柔弱女主

有网友分享CRAVITY东京FAN-CON的片段，留言说：「我本命据说是俗套纯情漫画的柔弱女主，我也很辛苦。 双方都很受冲击、回不过神的模样为何如此好笑kkkᅲᅲᅲ」片中四位成员玩海盗桶游戏，元进一边转圈一边念「咒语」、不慎撞到世琳身上，世琳试图拉住跌倒的元进，没想到自己也跟著跌倒，而且摆出了一个只有俗套漫画和浪漫喜剧里才会出现的pose XD 刑准和宇璸看到后连忙跑到前方来遮挡~XD



短短一个影片里居然有3个killing point：这居然真的能做到 + 帮忙遮挡的成员们 + 双方都大受冲击回不过神



내 최애가 클리셰 범벅 순정만화 아방여주랜다 나도 힘들다

쌍방으로 충격받아서 정신못차리는거 왤케 웃기냐고 ㅋㅋㅠ ㅠㅠㅠ pic.twitter.com/QyXwwutDqe — (@hamch3rry_) December 24, 2022

韩国网友评论：

1. 诶？ 是完全有可能发生的场面耶！kkk

2. 原来现实里真的可以做到！

3. 啊C8，超级完美的姿势啊kkkk

4. 居然在现实中看到这个pose，之前只有漫画里见过啊kkkk

5. 真的不是浪漫喜剧吗kkk

6. 出现在韩剧里果然不是没有理由的kkk

7. 以后看漫画和电视剧都不会出戏了kkkk

8. 帮忙遮挡的姿势超好笑kkk

9. 还以为是演的kkk真的太自然了吧k

10. 世琳真的很受打击kkkk

11. 又好笑又可爱，反覆看了好多遍kkk

12. 再也不会嘲笑这种俗套情节kkk

13. 疯了kkk反省之前都认为影视作品缺乏现实性的自己.. ㅠ

14. 看标题还在想是谁，原来是我家偶像啊...

15. CRAVITY回归了哦，请多关注kkk

出处：https://theqoo.net/hot/2933103568

▽原始影片在这里，已定位时间：



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