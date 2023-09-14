[雷]《MOVING 異能》16集新出場「不露臉超能者」原來是他！能力設定開掛，背後是原作者宏大世界觀

Disney+熱播劇《MOVING 異能》昨日公開第16集出現了一個新的超能者，雖然沒有露臉，但這能力根本開掛，讓人超不安啊！其實他並非一閃而過的角色，身份大有來頭！

*劇雷預警！下文包含《MOVING 異能》16集劇情，及原作者姜草相關網漫人物設定



第16集講述體育老師的故事，他被安企部安插在專門發掘管理超能力人才的學校，工作就是評鑒潛在的超能者。 其間有一位名叫「金英卓」的學生想轉去其他學校，鏡頭沒有給到學生正面，只見他兩隻手指輕輕一搓，時間竟瞬間靜止！原來他擁有暫停時間的能力，但教師似乎沒發覺這一點，就這樣批準轉學、放走了擁有超強能力的學生。



와 시간을 다스리는 자 등장

김영탁이 후반에 추가될 캐릭터인가? pic.twitter.com/FTcCKvSvbf — 둑배 (@dookbae_) September 13, 2023

這一幕讓很多觀眾起雞皮疙瘩，畢竟跟飛行和自愈等超能力相比，暫停時間根本開掛吧！如果在後期加入戰鬥，完全是壓倒性的變數。

不過好在《MOVING 異能》大概率不會再出現這個人，因為他其實是原著作者姜草另一部網漫《TIMING》的男主角。



這兩部都是超能力者的故事，不同的是《MOVING 異能》主角是身體超能者，《TIMING》則是時間超能者。 其實《TIMING》早在2005年就連載並完結，是姜草超能力者系列的第一部，比《MOVING 異能》網漫版早10年。

劇情方面，《TIMING》講述時間超能者們為解決某所高中的神秘事件而聯手與黑幕戰鬥，除了名為「timer」的超能者外，還有陰間使者和鬼神出場，是驚悚推理陰冷風格。 男主角金英卓也是很多讀者在姜草作品中最愛的角色。



姜草在後記裡提到《MOVING 異能》和《TIMING》是同一個世界觀，所以網漫版《MOVING 異能》也有讓金英卓也來客串一下，但沒有讓他參與後續劇情。

隨後姜草在2017年又連載了一部《Bridge》，名義上是《MOVING 異能》的續作，但因為共用世界觀的《TIMING》主角們也有出場，實際上是這兩部作品的crossover之作。



在這之後姜草還有計劃後續故事《Hidden》，但因為最近4年都在忙著創作《MOVING 異能》真人版劇本，所以原計劃2019年連載的《Hidden》只能往後推，至於先以網漫推出還是直接拍真人版，就要看《MOVING 異能》的成績了！

有網友認為《Hidden》先拍真人版的可能性很大，因為《MOVING 異能》真人版的羅州、蓬坪、鎮川、Frank、全啟道都是網漫版沒有的角色，姜草受訪時也表示Frank是《Hidden》將會出場的人物，全啟道作為父母與子女時代的中間敘事也「不會就此結束、還會繼續登場」。





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