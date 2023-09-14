[雷]《MOVING 异能》16集新出场「不露脸超能者」原来是他！能力设定开挂，背后是原作者宏大世界观

Disney+热播剧《MOVING 异能》昨日公开第16集出现了一个新的超能者，虽然没有露脸，但这能力根本开挂，让人超不安啊！其实他并非一闪而过的角色，身份大有来头！

*剧雷预警！下文包含《MOVING 异能》16集剧情，及原作者姜草相关网漫人物设定



第16集讲述体育老师的故事，他被安企部安插在专门发掘管理超能力人才的学校，工作就是评鉴潜在的超能者。 其间有一位名叫「金英卓」的学生想转去其他学校，镜头没有给到学生正面，只见他两只手指轻轻一搓，时间竟瞬间静止！原来他拥有暂停时间的能力，但教师似乎没发觉这一点，就这样批准转学、放走了拥有超强能力的学生。



와 시간을 다스리는 자 등장

김영탁이 후반에 추가될 캐릭터인가? pic.twitter.com/FTcCKvSvbf — 둑배 (@dookbae_) September 13, 2023

这一幕让很多观众起鸡皮疙瘩，毕竟跟飞行和自愈等超能力相比，暂停时间根本开挂吧！如果在后期加入战斗，完全是压倒性的变数。

不过好在《MOVING 异能》大概率不会再出现这个人，因为他其实是原著作者姜草另一部网漫《TIMING》的男主角。



这两部都是超能力者的故事，不同的是《MOVING 异能》主角是身体超能者，《TIMING》则是时间超能者。 其实《TIMING》早在2005年就连载并完结，是姜草超能力者系列的第一部，比《MOVING 异能》网漫版早10年。

剧情方面，《TIMING》讲述时间超能者们为解决某所高中的神秘事件而联手与黑幕战斗，除了名为「timer」的超能者外，还有阴间使者和鬼神出场，是惊悚推理阴冷风格。 男主角金英卓也是很多读者在姜草作品中最爱的角色。



姜草在后记里提到《MOVING 异能》和《TIMING》是同一个世界观，所以网漫版《MOVING 异能》也有让金英卓也来客串一下，但没有让他参与后续剧情。

随后姜草在2017年又连载了一部《Bridge》，名义上是《MOVING 异能》的续作，但因为共用世界观的《TIMING》主角们也有出场，实际上是这两部作品的crossover之作。



在这之后姜草还有计划后续故事《Hidden》，但因为最近4年都在忙著创作《MOVING 异能》真人版剧本，所以原计划2019年连载的《Hidden》只能往后推，至於先以网漫推出还是直接拍真人版，就要看《MOVING 异能》的成绩了！

有网友认为《Hidden》先拍真人版的可能性很大，因为《MOVING 异能》真人版的罗州、蓬坪、镇川、Frank、全启道都是网漫版没有的角色，姜草受访时也表示Frank是《Hidden》将会出场的人物，全启道作为父母与子女时代的中间叙事也「不会就此结束、还会继续登场」。





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