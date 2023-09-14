【韓網熱帖】好友突然變成巫術人怎麼辦？繼續做朋友vs有點困難
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【韓網熱帖】好友突然變成巫術人怎麼辦？繼續做朋友vs有點困難

明星   2023年9月14日   星期四10:57   Tracy  

（封面圖源：tvN 《黑道律師文森佐》、KBS《美男堂》）

沒想到看似奇怪的問題，竟然引發了韓國網民的關注。

Theqoo上有網友留言，問自己的死黨突然有了「靈氣」，當了巫術人（男巫、女巫），還要繼續做朋友嗎？ 對方的職業就是女巫（男巫），靠巫掙術錢，總之整個人的氣質變得有些陰沉，很有氣場。 除此之外，喜歡吃的東西、性格、追星對象和之前一模一樣。
（圖源：KAKAO TV《優秀女巫賈鬥心》）

雖然是個假命題，但依舊引發韓國網民的熱議：
1. 那不是更好了嗎？
2. 變得只是自己死黨的職業而已，其他又沒變
3. 你朋友換個職業，你就不理他了？
4. 我覺得沒關係，但是我擔心他不喜歡我去教會
5. 只要不經常逼我祭祀、做巫術就行，其他根本不是問題
6. 在我沒有開口要求之前，不要私自給我算命就行
7. 我會遠離吧，巫術和邪教對我來說是一個概念
8. 哈哈哈，那我一定會讓他幫我算命，據說有靈氣的時候最準了
9. 我有認識的人就是這樣，和之前根本沒區別，也不會故意透露什麼訊息，也從來不說什麼可怕的話
10. 只是個職業而已啊，連這個都要糾結的話，感覺從一開始就不是真朋友
11. 我媽媽的好友就是巫女，我小時候經常看到她來我家玩，就是很普通的阿姨
12. 我和他能成為朋友肯定是有原因的，只是她換了個職業而已，只要不是過分營業或者給我洗腦，我都可以接受
13. 我朋友就是巫女啊，只是氣場變強了，依舊是我的朋友，告訴我們不管看到什麼就安靜老實待著就好，哪怕看上去要死了我們也不要去管，最討厭洩露天機這種
14. 我會先考察一段時間
15. 那太棒了，我會直接告訴他不要告訴我那些可怕的事情，其他都沒關係
16. 其實在我看來這是一種神經病，內心會遠離對方，如果他和之前沒有任何變化的，感覺我又不會和他絕交，好難哦
17. 反正我也不信這些，而且我又沒做虧心事，無所謂
18. 只要他不強行賣符咒給我就行

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