這所學校老師的顏值都好高！車銀優、朴圭瑛、李玹雨主演漫改劇《犬系戀人》預告再公開，期待播出啊！

漫改劇《犬系戀人》由車銀優、朴圭瑛、李玹雨主演，講述被詛咒一親吻就變成狗的女人，和唯一能解除詛咒卻害怕狗的男人之間的奇幻爆笑愛情劇。

劇中，車銀優中飾演高中數學老師「陳書元」，由於童年創傷，非常害怕狗，但也是唯一能解開海娜詛咒的男人；朴圭瑛飾演高中國語老師「韓海娜」，因為家族詛咒，凡是與異性接吻就會變成小狗；李玹雨飾演高中韓國史老師「李寶謙」，暖暖的外貌卻充滿憂愁的眼神；對誰都很親切，但是劃清界限的時候很明確。





今天（14日）公開的第二版預告中，以在學生中擁有與眾不同人氣的高中數學老師陳書元（車銀優 飾）登場為開始，一切都很完美的他也有祕密，就是害怕狗。在運動中看到狗出現後，就會迅速躲開 XD



之後，韓海娜（朴圭瑛 飾）提到：「但是不覺得陳老師有點奇怪嗎？」對躲避自己產生疑問，還看到在辦公室被狗嚇了一跳的陳書元，察覺到他害怕狗。害怕狗的陳書元和陷入變成變成小狗詛咒的韓海娜，很期待兩人之間有趣的關係呢！另外，李寶謙（李玹雨 飾）在學校也是人氣老師，特別照顧身旁的人，是親切的氣氛製造者，韓海娜還說：「我真的是因為寶謙才來上班的。」是說……這所學校老師的顏值都太高了吧～～



預告後段，陳書元不僅治療受傷的韓海娜的腳，還用溫暖的微笑看著她，讓人非常心動！特別是對於他的「我有點奇怪吧？」的提問，韓海娜真誠的回答：「我們兩個都不是奇怪的人，就只是普通人而已。」向陳書元傳達了安慰。



另外，《犬系戀人》由《我的冠軍老爸》、《今天開始ENGINE ON》的金大雄導演執導，《耳朵流血的女人》的白仁雅編劇執筆，將在10月11日首播。

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