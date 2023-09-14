【韩网热帖】好友突然变成巫术人怎么办？继续做朋友vs有点困难

没想到看似奇怪的问题，竟然引发了韩国网民的关注。

Theqoo上有网友留言，问自己的死党突然有了「灵气」，当了巫术人（男巫、女巫），还要继续做朋友吗？ 对方的职业就是女巫（男巫），靠巫挣术钱，总之整个人的气质变得有些阴沉，很有气场。 除此之外，喜欢吃的东西、性格、追星对象和之前一模一样。



虽然是个假命题，但依旧引发韩国网民的热议：

1. 那不是更好了吗？

2. 变得只是自己死党的职业而已，其他又没变

3. 你朋友换个职业，你就不理他了？

4. 我觉得没关系，但是我担心他不喜欢我去教会

5. 只要不经常逼我祭祀、做巫术就行，其他根本不是问题

6. 在我没有开口要求之前，不要私自给我算命就行

7. 我会远离吧，巫术和邪教对我来说是一个概念

8. 哈哈哈，那我一定会让他帮我算命，据说有灵气的时候最准了

9. 我有认识的人就是这样，和之前根本没区别，也不会故意透露什么讯息，也从来不说什么可怕的话

10. 只是个职业而已啊，连这个都要纠结的话，感觉从一开始就不是真朋友

11. 我妈妈的好友就是巫女，我小时候经常看到她来我家玩，就是很普通的阿姨

12. 我和他能成为朋友肯定是有原因的，只是她换了个职业而已，只要不是过分营业或者给我洗脑，我都可以接受

13. 我朋友就是巫女啊，只是气场变强了，依旧是我的朋友，告诉我们不管看到什么就安静老实待著就好，哪怕看上去要死了我们也不要去管，最讨厌泄露天机这种

14. 我会先考察一段时间

15. 那太棒了，我会直接告诉他不要告诉我那些可怕的事情，其他都没关系

16. 其实在我看来这是一种神经病，内心会远离对方，如果他和之前没有任何变化的，感觉我又不会和他绝交，好难哦

17. 反正我也不信这些，而且我又没做亏心事，无所谓

18. 只要他不强行卖符咒给我就行

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