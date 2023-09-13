【韓網熱帖】INFINITE東雨在澳門發現2年前在韓丟失的AirPods

INFINITE上週六在澳門舉辦巡迴演唱會《COMEBACK AGAIN》，結束後成員張東雨在粉絲社群平台驚呼：2年前丟失的AirPods居然就在他附近，甚至來看了他的演唱會！東雨親切地說：「讓我看看它是否過得好吧！」
동우 에어팟 돌려줘라 임마.. https://t.co/DGoXISoFUS— 윤짱 (@yunjjang__) September 12, 2023
隨後立即有粉絲在網上發起尋人活動、希望持有者把AirPods還給東雨，並描述了東雨AirPods的外形特征：一對是金色保護盒印有INFINITE Logo，左右兩隻分別有字母D和W; 另一對是全部用施華洛世奇水晶包裹、閃亮亮。
甚至還是客製的AirPods！
커스탐 에어팟 찾다 발견한 분실 후보 1 동우 에어팟..— 또누(@__jang_1122) September 10, 2023
(쓰고 있는 분 누구냐..) pic.twitter.com/1rL95lzAXR
韓國網友評論：
1. 看來是被私生飯偷走的，好可怕
2. 還帶著去看了演唱會，雞皮疙瘩...
3. 太過分了吧，在酒店附近發現的，還去了演唱會場地
4. 既然能被尋找定位到，說明持有AirPods的人沒有做格式化、一直登錄在東雨的手機裡隨身攜帶...？
5. 如果真是私生偷走，不應該2年都沒出現啊？ 還是兩年沒來韓國的外國人？
6. 會不會是有人偷走或撿到，然後賣給外國粉絲？
7. 我覺得不是私生，是海外粉絲撿到後珍藏著隨身攜帶kk
8. 如果粉絲撿到會還給公司吧
9. 怎麼回事，氣氛突然變成恐怖片
10. 本以為是溫暖感動的故事...
11. Apple定位資訊保管方式不符合韓國法律，所以在韓國本來就找不到，猜是持有者跟去澳門了。 在韓國境內只能用「尋找裝置」應用程序做遺失設定而已。
12. 應該就是私生，在韓國跟著他到處走沒被發現，出國才被發現
13. 100%是私生偷走的... 偶像本人講得很開朗，但內容讓人起雞皮
14. 甚至其中一個是他的退伍紀念客製AirPods... 如果只是粉絲，通過所屬社歸還也可以，並不是毫無途徑，居然長達2年都沒歸還...
15. 私生如果看到東雨講這些可能會覺得超開心哦...
16. 如果是普通人撿到應該會做格式化然後自己用，沒做的話，說明一直知道主人是誰吧...？ 抖
出處：https://theqoo.net/hot/2928586999
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