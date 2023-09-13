【韓網熱帖】INFINITE東雨在澳門發現2年前在韓丟失的AirPods

INFINITE上週六在澳門舉辦巡迴演唱會《COMEBACK AGAIN》，結束後成員張東雨在粉絲社群平台驚呼：2年前丟失的AirPods居然就在他附近，甚至來看了他的演唱會！東雨親切地說：「讓我看看它是否過得好吧！」

隨後立即有粉絲在網上發起尋人活動、希望持有者把AirPods還給東雨，並描述了東雨AirPods的外形特征：一對是金色保護盒印有INFINITE Logo，左右兩隻分別有字母D和W; 另一對是全部用施華洛世奇水晶包裹、閃亮亮。

甚至還是客製的AirPods！



커스탐 에어팟 찾다 발견한 분실 후보 1 동우 에어팟..

(쓰고 있는 분 누구냐..) pic.twitter.com/1rL95lzAXR — 또누(@__jang_1122) September 10, 2023

韓國網友評論：

1. 看來是被私生飯偷走的，好可怕

2. 還帶著去看了演唱會，雞皮疙瘩...

3. 太過分了吧，在酒店附近發現的，還去了演唱會場地

4. 既然能被尋找定位到，說明持有AirPods的人沒有做格式化、一直登錄在東雨的手機裡隨身攜帶...？

5. 如果真是私生偷走，不應該2年都沒出現啊？ 還是兩年沒來韓國的外國人？

6. 會不會是有人偷走或撿到，然後賣給外國粉絲？

7. 我覺得不是私生，是海外粉絲撿到後珍藏著隨身攜帶kk

8. 如果粉絲撿到會還給公司吧

9. 怎麼回事，氣氛突然變成恐怖片

10. 本以為是溫暖感動的故事...

11. Apple定位資訊保管方式不符合韓國法律，所以在韓國本來就找不到，猜是持有者跟去澳門了。 在韓國境內只能用「尋找裝置」應用程序做遺失設定而已。

12. 應該就是私生，在韓國跟著他到處走沒被發現，出國才被發現

13. 100%是私生偷走的... 偶像本人講得很開朗，但內容讓人起雞皮

14. 甚至其中一個是他的退伍紀念客製AirPods... 如果只是粉絲，通過所屬社歸還也可以，並不是毫無途徑，居然長達2年都沒歸還...

15. 私生如果看到東雨講這些可能會覺得超開心哦...

16. 如果是普通人撿到應該會做格式化然後自己用，沒做的話，說明一直知道主人是誰吧...？ 抖

出處：https://theqoo.net/hot/2928586999

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