SEVENTEEN追加亞巡場次，12月登陸泰國，明年1月在澳門開唱！
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SEVENTEEN追加亞巡場次，12月登陸泰國，明年1月在澳門開唱！

KPOP   2023年9月13日   星期三13:55   Tracy  

（封面圖源：twitter@pledis_17jp）

人氣男團SEVENTEEN將追加演唱會「FOLLOW」亞洲巡演場次。

據經紀公司PLEDIS12日透露，Seventeen將於12月23日在泰國曼谷、2024年1月13日在菲律賓布拉干、1月20日-21日在中國澳門追加亞洲巡演場次。

SEVENTEEN下半年演唱會行程基本都在日本，加上追加的場次，成員們將踏足9座城市，舉行18場演出。 7月21日-22日，SEVENTEEN已在首爾高尺巨蛋開唱，並與9月6日-7日完成了在日本東京巨蛋的演出，這也是他們出道之後在日本舉行的最大規模的巨蛋巡演。

Seventeen的「FOLLOW」演唱會仍將繼續，與11月23日-24日在日本埼玉、11月30日&12月2日-3日在名古屋、12月7日&12月9日-10日在大阪、12月16日-17日在福岡開唱。

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