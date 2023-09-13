SEVENTEEN追加亞巡場次，12月登陸泰國，明年1月在澳門開唱！

人氣男團SEVENTEEN將追加演唱會「FOLLOW」亞洲巡演場次。
據經紀公司PLEDIS12日透露，Seventeen將於12月23日在泰國曼谷、2024年1月13日在菲律賓布拉干、1月20日-21日在中國澳門追加亞洲巡演場次。
[NOTICE] SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO ASIA 개최 안내 (+ENG/JPN/CHN)— 세븐틴(SEVENTEEN) (@pledis_17) September 12, 2023
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SEVENTEEN下半年演唱會行程基本都在日本，加上追加的場次，成員們將踏足9座城市，舉行18場演出。 7月21日-22日，SEVENTEEN已在首爾高尺巨蛋開唱，並與9月6日-7日完成了在日本東京巨蛋的演出，這也是他們出道之後在日本舉行的最大規模的巨蛋巡演。
[17'S] SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN— SEVENTEEN Japan (@pledis_17jp) September 7, 2023
いつもSEVENTEENの心をFOLLOWするCARATのみなさん
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Seventeen的「FOLLOW」演唱會仍將繼續，與11月23日-24日在日本埼玉、11月30日&12月2日-3日在名古屋、12月7日&12月9日-10日在大阪、12月16日-17日在福岡開唱。
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