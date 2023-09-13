【韩网热帖】INFINITE东雨在澳门发现2年前在韩丢失的AirPods

INFINITE上周六在澳门举办巡回演唱会《COMEBACK AGAIN》，结束后成员张东雨在粉丝社群平台惊呼：2年前丢失的AirPods居然就在他附近，甚至来看了他的演唱会！东雨亲切地说：「让我看看它是否过得好吧！」
동우 에어팟 돌려줘라 임마.. https://t.co/DGoXISoFUS— 윤짱 (@yunjjang__) September 12, 2023
随后立即有粉丝在网上发起寻人活动、希望持有者把AirPods还给东雨，并描述了东雨AirPods的外形特征：一对是金色保护盒印有INFINITE Logo，左右两只分别有字母D和W; 另一对是全部用施华洛世奇水晶包裹、闪亮亮。
甚至还是客制的AirPods！
커스탐 에어팟 찾다 발견한 분실 후보 1 동우 에어팟..— 또누(@__jang_1122) September 10, 2023
(쓰고 있는 분 누구냐..) pic.twitter.com/1rL95lzAXR
韩国网友评论：
1. 看来是被私生饭偷走的，好可怕
2. 还带著去看了演唱会，鸡皮疙瘩...
3. 太过分了吧，在酒店附近发现的，还去了演唱会场地
4. 既然能被寻找定位到，说明持有AirPods的人没有做格式化、一直登录在东雨的手机里随身携带...？
5. 如果真是私生偷走，不应该2年都没出现啊？ 还是两年没来韩国的外国人？
6. 会不会是有人偷走或捡到，然后卖给外国粉丝？
7. 我觉得不是私生，是海外粉丝捡到后珍藏著随身携带kk
8. 如果粉丝捡到会还给公司吧
9. 怎么回事，气氛突然变成恐怖片
10. 本以为是温暖感动的故事...
11. Apple定位资讯保管方式不符合韩国法律，所以在韩国本来就找不到，猜是持有者跟去澳门了。 在韩国境内只能用「寻找装置」应用程序做遗失设定而已。
12. 应该就是私生，在韩国跟著他到处走没被发现，出国才被发现
13. 100%是私生偷走的... 偶像本人讲得很开朗，但内容让人起鸡皮
14. 甚至其中一个是他的退伍纪念客制AirPods... 如果只是粉丝，通过所属社归还也可以，并不是毫无途径，居然长达2年都没归还...
15. 私生如果看到东雨讲这些可能会觉得超开心哦...
16. 如果是普通人捡到应该会做格式化然后自己用，没做的话，说明一直知道主人是谁吧...？ 抖
出处：https://theqoo.net/hot/2928586999
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