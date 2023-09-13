【韩网热帖】INFINITE东雨在澳门发现2年前在韩丢失的AirPods

INFINITE上周六在澳门举办巡回演唱会《COMEBACK AGAIN》，结束后成员张东雨在粉丝社群平台惊呼：2年前丢失的AirPods居然就在他附近，甚至来看了他的演唱会！东雨亲切地说：「让我看看它是否过得好吧！」

随后立即有粉丝在网上发起寻人活动、希望持有者把AirPods还给东雨，并描述了东雨AirPods的外形特征：一对是金色保护盒印有INFINITE Logo，左右两只分别有字母D和W; 另一对是全部用施华洛世奇水晶包裹、闪亮亮。

甚至还是客制的AirPods！



커스탐 에어팟 찾다 발견한 분실 후보 1 동우 에어팟..

(쓰고 있는 분 누구냐..) pic.twitter.com/1rL95lzAXR — 또누(@__jang_1122) September 10, 2023

韩国网友评论：

1. 看来是被私生饭偷走的，好可怕

2. 还带著去看了演唱会，鸡皮疙瘩...

3. 太过分了吧，在酒店附近发现的，还去了演唱会场地

4. 既然能被寻找定位到，说明持有AirPods的人没有做格式化、一直登录在东雨的手机里随身携带...？

5. 如果真是私生偷走，不应该2年都没出现啊？ 还是两年没来韩国的外国人？

6. 会不会是有人偷走或捡到，然后卖给外国粉丝？

7. 我觉得不是私生，是海外粉丝捡到后珍藏著随身携带kk

8. 如果粉丝捡到会还给公司吧

9. 怎么回事，气氛突然变成恐怖片

10. 本以为是温暖感动的故事...

11. Apple定位资讯保管方式不符合韩国法律，所以在韩国本来就找不到，猜是持有者跟去澳门了。 在韩国境内只能用「寻找装置」应用程序做遗失设定而已。

12. 应该就是私生，在韩国跟著他到处走没被发现，出国才被发现

13. 100%是私生偷走的... 偶像本人讲得很开朗，但内容让人起鸡皮

14. 甚至其中一个是他的退伍纪念客制AirPods... 如果只是粉丝，通过所属社归还也可以，并不是毫无途径，居然长达2年都没归还...

15. 私生如果看到东雨讲这些可能会觉得超开心哦...

16. 如果是普通人捡到应该会做格式化然后自己用，没做的话，说明一直知道主人是谁吧...？ 抖

出处：https://theqoo.net/hot/2928586999

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