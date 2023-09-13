Infinite首次以六人完全體訪澳開唱！親為粉絲舉手幅場面溫暖，二度Encore唱足三小時

相隔七年，Infinite終於六人合體回歸，於假澳門新濠影匯綜藝館舉行由INFINITE COMPANY和德碩文化傳播有限公司主辦的「2023 INFINITE CONCERT IN MACAU」！作為亞洲巡迴演唱會的尾站，Infinite為很久不見的Inspirit （粉絲暱稱）勁歌熱舞超過三小時共27首歌曲，正如團體名字般，發放「無限大」的魅力！

六人先身穿黑色閃石西裝為粉絲送上出道曲《다시 돌아와》，緊接是《BTD (Before The Dawn)》大跳招牌蠍子舞及《추격자》，以型格歌舞為巡演尾場揭開序幕！及後全員以普通話自我介紹，表示今次亞巡是第一個六人完全體的演唱會，希望粉絲能盡情享受整個巡演的最後一晚。



之後Infinite全體換上白色絲質長袖裇衫及黑色皮褲，一連唱出《Bad》、《Last Romeo》和《I Hate》的搖滾版本，令現場熱血沸騰！到了聊天環節，眾人提到剛播放的過場片有重點特寫成員們身體上的魅力點，於是要求大會攝影師即場再次近拍成員的各個身體部位。期間當螢幕特寫成員南優賢的嘴部時，他隨即嘟嘴扮可愛，又裝作對旁邊的成員L獻吻及「投餵」手指心，而L亦「交足戲」張口裝作吃掉手指心來回應；另一邊廂成員李成烈則不停扭腰風騷曬長腿，令台下嘩聲四起！



接著六人獻唱一系列中慢板抒情歌，同時是粉絲福利時間，成員不時走到舞台兩邊跟左右看台的觀眾近距離打招呼，兼大派大心心、半邊心、手指心等。當唱到《Cover Girl》時，各成員紛紛圍著隊長金聖圭並盯著他rap，場面既窩心又搞笑。眾人換上簡單黑色西裝跳唱新歌《New Emotions》《시차》後，表示準備了東西送給Inspirit，於是舉起六塊手幅，拼成句子「Inspirit 你們的存在就是我們無限的力量」，令粉絲大為感動。



未知是否見場內氣氛高漲，當演唱《Nothing’s Over》期間，優賢即興跳了一小段Breakdance（地板舞），哄得其餘五子趴在地上大笑。事後成員均表示吃驚，並聲稱「未夠喉」，起哄逐位成員上演「即興舞蹈表演」！而每位成員均有求必應，當一人表演時，其他人則在旁吶喊助威，展現出六子關係非常好的一面。



唱畢最後一首歌後，全場隨即高呼「再次回來吧」，Infinite遂重返舞台Encore了三首歌曲。眾人除了逐一感謝Insprit，成鍾更自爆早上在酒店回想起這次巡唱的回憶，流下了幸福的淚，而東雨則大讚粉絲送來的月餅非常好吃。聖圭約定會以更帥氣的舞台和專輯回來，優賢、L及成烈亦分別以普通話對粉絲表白「我愛你」及承諾會成為令大家驕傲的Infinite。由於Encore退場後再次聽到Inspirit的熱情呼喚，六人於是再度登場進行第二次Encore，多唱三首歌曲，整整三小時的演唱會最終圓滿落幕！

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞