Infinite首次以六人完全体访澳开唱！亲为粉丝举手幅场面温暖，二度Encore唱足三小时

相隔七年，Infinite终於六人合体回归，於假澳门新濠影汇综艺馆举行由INFINITE COMPANY和德硕文化传播有限公司主办的「2023 INFINITE CONCERT IN MACAU」！作为亚洲巡回演唱会的尾站，Infinite为很久不见的Inspirit （粉丝昵称）劲歌热舞超过三小时共27首歌曲，正如团体名字般，发放「无限大」的魅力！

六人先身穿黑色闪石西装为粉丝送上出道曲《다시 돌아와》，紧接是《BTD (Before The Dawn)》大跳招牌蝎子舞及《추격자》，以型格歌舞为巡演尾场揭开序幕！及后全员以普通话自我介绍，表示今次亚巡是第一个六人完全体的演唱会，希望粉丝能尽情享受整个巡演的最后一晚。



之后Infinite全体换上白色丝质长袖裇衫及黑色皮裤，一连唱出《Bad》、《Last Romeo》和《I Hate》的摇滚版本，令现场热血沸腾！到了聊天环节，众人提到刚播放的过场片有重点特写成员们身体上的魅力点，於是要求大会摄影师即场再次近拍成员的各个身体部位。期间当萤幕特写成员南优贤的嘴部时，他随即嘟嘴扮可爱，又装作对旁边的成员L献吻及「投喂」手指心，而L亦「交足戏」张口装作吃掉手指心来回应；另一边厢成员李成烈则不停扭腰风骚晒长腿，令台下哗声四起！



接著六人献唱一系列中慢板抒情歌，同时是粉丝福利时间，成员不时走到舞台两边跟左右看台的观众近距离打招呼，兼大派大心心、半边心、手指心等。当唱到《Cover Girl》时，各成员纷纷围著队长金圣圭并盯著他rap，场面既窝心又搞笑。众人换上简单黑色西装跳唱新歌《New Emotions》《시차》后，表示准备了东西送给Inspirit，於是举起六块手幅，拼成句子「Inspirit 你们的存在就是我们无限的力量」，令粉丝大为感动。



未知是否见场内气氛高涨，当演唱《Nothing’s Over》期间，优贤即兴跳了一小段Breakdance（地板舞），哄得其余五子趴在地上大笑。事后成员均表示吃惊，并声称「未够喉」，起哄逐位成员上演「即兴舞蹈表演」！而每位成员均有求必应，当一人表演时，其他人则在旁呐喊助威，展现出六子关系非常好的一面。



唱毕最后一首歌后，全场随即高呼「再次回来吧」，Infinite遂重返舞台Encore了三首歌曲。众人除了逐一感谢Insprit，成钟更自爆早上在酒店回想起这次巡唱的回忆，流下了幸福的泪，而东雨则大赞粉丝送来的月饼非常好吃。圣圭约定会以更帅气的舞台和专辑回来，优贤、L及成烈亦分别以普通话对粉丝表白「我爱你」及承诺会成为令大家骄傲的Infinite。由於Encore退场后再次听到Inspirit的热情呼唤，六人於是再度登场进行第二次Encore，多唱三首歌曲，整整三小时的演唱会最终圆满落幕！

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