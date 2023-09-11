【韓網熱帖】這些上班族超能力，如果只能選一種的話？

1. 遲到無效化：將遲到一事從所有人記憶中徹底清除

2. 失誤remover：即便闖下大型事故也能抹掉失誤

3. 邏輯麥克風：隨便講什麼都能變成很有邏輯的idea

4. 酣睡斗篷：困的時候披上這個斗篷，誰都不知道你在睡覺

5. 出勤替身bot：不想上班時就用跟我長得一樣的機器人替我去

6. 咖啡聚寶盆：只要拿起杯子就出現想喝的咖啡

7. 午餐小精靈：說出想吃的午餐menu，食物就會立即出現在眼前

8. 簽約free pass：高難度合約也能順利簽下

9. 報告書master：很難的報告也能像10年老手一樣完美整理

韓國網友評論：

1. 當然是出勤替身bot啊，這選項是balance破壞者

2. 出勤替身bot可以每天用對嗎？

3. 我要用到退休為止

4. 趕快交出來！出勤替身bot

5. 我要辭掉工作，用午餐小精靈做午餐生意

6. 簽約free pass才是最高啊！

7. 拿到簽約free pass就可以創業當老闆了

8. 做一堆不公平（只對我有利）的買賣

9. 午餐小精靈和咖啡聚寶盆屁用都沒有... 選項們的差距太大了吧kkk

10. 我是社長，想要簽約free pass能力 kkk跟李在鎔簽個一年給我300億的研究外包合約kkk

11. 我要邏輯麥克風，失誤、簽約、遲到都可以用它搞定！

12. 想用簽約free pass提高年薪，並且加進去「居家辦公only」的條款

13. 遲到無效化是很晚上班都可以的意思嗎？ 那我下班前一小時再去吧...

14. 我是研究類的工作，給我報告書master吧

15. 雖然這裡沒有，但我想要瞬間移動能力，通勤時間歸零

16. 我想要一上班就到下班時間

出處：https://theqoo.net/hot/2926612933

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