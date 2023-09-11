【韩网热帖】这些上班族超能力，如果只能选一种的话？

1. 迟到无效化：将迟到一事从所有人记忆中彻底清除

2. 失误remover：即便闯下大型事故也能抹掉失误

3. 逻辑麦克风：随便讲什么都能变成很有逻辑的idea

4. 酣睡斗篷：困的时候披上这个斗篷，谁都不知道你在睡觉

5. 出勤替身bot：不想上班时就用跟我长得一样的机器人替我去

6. 咖啡聚宝盆：只要拿起杯子就出现想喝的咖啡

7. 午餐小精灵：说出想吃的午餐menu，食物就会立即出现在眼前

8. 签约free pass：高难度合约也能顺利签下

9. 报告书master：很难的报告也能像10年老手一样完美整理

韩国网友评论：

1. 当然是出勤替身bot啊，这选项是balance破坏者

2. 出勤替身bot可以每天用对吗？

3. 我要用到退休为止

4. 赶快交出来！出勤替身bot

5. 我要辞掉工作，用午餐小精灵做午餐生意

6. 签约free pass才是最高啊！

7. 拿到签约free pass就可以创业当老板了

8. 做一堆不公平（只对我有利）的买卖

9. 午餐小精灵和咖啡聚宝盆屁用都没有... 选项们的差距太大了吧kkk

10. 我是社长，想要签约free pass能力 kkk跟李在熔签个一年给我300亿的研究外包合约kkk

11. 我要逻辑麦克风，失误、签约、迟到都可以用它搞定！

12. 想用签约free pass提高年薪，并且加进去「居家办公only」的条款

13. 迟到无效化是很晚上班都可以的意思吗？ 那我下班前一小时再去吧...

14. 我是研究类的工作，给我报告书master吧

15. 虽然这里没有，但我想要瞬间移动能力，通勤时间归零

16. 我想要一上班就到下班时间

出处：https://theqoo.net/hot/2926612933

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