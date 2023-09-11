《雞不可失》CP李荷妮&陳善圭從戀人變死對頭！主演Netflix全新原創劇《愛麻》

今（11）日，Netflix宣布推出全新原創劇《愛麻》，公布了主演陣容。

Netflix全新原創劇《愛麻》（애마），講述80年代席捲韓國的電影《愛麻夫人》（애마부인）誕生的過程中，「喜蘭」和「珠愛」的奮鬥記，是部以20世紀80年代忠武路（指韓國電影產業）為背景的虛構喜劇，將闡述當代演員們華麗光芒背後的戰鬥人生。

李荷妮在電影《雞不可失》（炸雞特攻隊）、《One the Woman》（雙重人生、雙面超女）都演過相當個性又搞笑的角色，在《愛麻》將變身相當刻薄但明辨是非、性格潑辣的「鄭喜蘭」。鄭喜蘭是當代優秀的頂級演員，但因為和製片意見不合，丟失電影《愛麻夫人》女主角的位置。



取代了鄭喜蘭的新人演員「申珠愛」由方孝琳飾演，申珠愛懷抱著演員夢想，原本為了維持生活在夜總會裡工作，一夕之間變成了忠武路最熱門作品《愛麻夫人》的女主角。方孝琳現實也是新人演員，過去曾演出幾部短篇電影如《地獄萬歲》嶄露頭角。



以《犯罪都市》、《雞不可失》等作品獲知名度，近期又在熱門作品《惡鬼》、《驅魔麵館2》中扮演要角的陳善圭，飾演為了在忠武路生存而不擇手段的製片「具鍾浩」，他欲阻止鬧劇持續失控，而將主演位置交給透過大規模選秀選出的新人演員。



《D.P：逃兵追緝令》、《德魯納酒店》趙賢哲則飾演將以《愛麻夫人》出道的新人導演「郭仁宇」，是個在各種選擇之中苦惱的角色。



李荷妮、方孝琳、陳善圭與趙賢哲四名主演陣容出爐，觀眾最好奇的便是李荷妮和陳善圭自《雞不可失》的再相遇了，當時兩人在電影裡搞笑組成CP，「激烈吻戲」驚天動地(?)，陳善圭‎曾爆料妻子完全沒有吃醋反而擔心李荷妮說：「唉唷，荷妮怎麼辦？」陳善圭和李荷妮還曾一起客串導演的新作‎《浪漫的體質》，陳善圭也客串李荷妮的《One the Woman》，合體屢屢創造話題，但看起來在《愛麻》要變成死對頭了？還是像《雞不可失》一樣有反轉呢XDD？



《愛麻》編導為《信徒》（毒戰寒流）編導李海暎，製作公司為曾製作《我只是個計程車司機》（逆權司機）與《菜英文沒在怕》的The LAMP，會透過Netflix平台於全球播出，上架時間未訂。

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